Sant Fruitós, a punt per a l'estrena d'un Mercat de Nadal amb més parades, activitats i una nòria com a novetat

Sant Fruitós de Bages inaugurarà aquest divendres 5 de desembre el seu Mercat de Nadal, un dels esdeveniments més esperats del municipi, que arriba amb més parades, ambientació especial i noves atraccions per a totes les edats. El mercat obrirà durant el pont de la Puríssima -els dies 5 (tarda), 6, 7 i 8- i continuarà els caps de setmana del 13 i 14 i el 20 i 21 de desembre.
Enguany, el recinte incorpora com a gran novetat una nòria, disponible només el primer cap de setmana, que s'afegeix als reclams habituals com la pista de gel, l'única de la comarca, que s'inaugurarà el dissabte 6 de desembre a 2/4 de 6 de la tarda.
Un mercat ampliat amb cinquanta parades i ambientació nadalenca
L'edició d'aquest any reunirà una vintena de parades de fusta i una trentena de carpes, amb una oferta que combina artesania, alimentació i comerç local. Tot plegat s'instal·larà sota el Cobert de la Màquina de Batre i a l'entorn de la plaça Onze de Setembre, que es transformaran en un espai ple de llums, decoracions i ambient nadalenc.
El mercat disposarà d'un escenari central que acollirà actuacions musicals, espectacles familiars i visites del Pare Nadal. A la zona de carpes també s'hi oferiran tallers infantils i un gran regal de llums com a punt d'entrada.
El Bosc dels Desitjos i una pista de gel per completar l'experiència
Entre les novetats destaca el Bosc dels Desitjos, un espai participatiu on els visitants podran penjar els seus anhels per aquestes festes. En paral·lel, la tradicional pista de gel, molt popular entre infants i joves, tornarà a obrir i funcionarà tots els dies del mercat.
Programació del primer cap de setmana
Dissabte 6 de desembre
- 11.00 h - Inauguració del Mercat
- 12.00 h - Visita del Pare Nadal
- 13.00 h - Música de jazz amb Alma Acústic
- 19.00 h - Concert d'Els Makantes
Diumenge 7 de desembre
- 10.00 h - Taller d'espelmes
- 12.00 h - Espectacle del Mag Caru
- 17.00 h - Contacontes
- 19.00 h - Concert amb 3 en Punt
Dilluns 8 de desembre
- 11.00 h - Sessió de pintacares
- 18.00 h - Visita del Pare Nadal
- 19.00 h - Actuació musical amb Judit Vila
Horaris i organització
El Mercat de Nadal obrirà de 10 a 14 h i de 17 a 21 h durant tots els dies de celebració. L'esdeveniment està organitzat per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb el suport de la Diputació de Barcelona.