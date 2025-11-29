El Nadal ja és a Manresa

Aquest divendres al vespre, Manresa ha donat el tret de sortida oficial al Nadal amb una plaça de Sant Domènec plena de gom a gom. L'alcalde Marc Aloy, la regidora de Cultura i Llengua i de Comerç, Tània Infante, la regidora d'Infància i Joventut, Isabel Sánchez, el president de la UBIC, Antoni Daura i la Fada Belluerna han encès els llums de Nadal de la ciutat.
L'encesa dels llums de Nadal ha aplegat famílies, infants i visitants que no s'han volgut perdre l'estrena de la nova Plaça de Nadal i la presentació de la Fada Belluerna, el personatge creat enguany per donar identitat pròpia a les festes manresanes. L'acte marca l'inici d'un període que s'allargarà fins al 6 de gener i que inclou novetats destacades en il·luminació, activitats i espais festius.
Una plaça renovada que debuta amb gran acollida
La nova Plaça de Nadal ha fet la seva estrena coincidint amb l'encesa. Enguany presenta un disseny més obert, amb més elements decoratius i un espai central que convida a la trobada i a la participació. El públic ha pogut descobrir el gran tobogan de 28 metres, que s'ha convertit des del primer moment en una de les atraccions més sol·licitades.
El tobogan compartirà protagonisme amb uns cavallets, tallers creatius i una programació familiar que s'allargarà durant totes les festes. Les activitats funcionaran cada dia d'11 a 14 h i de 16 a 21 h -excepte els matins lectius-, convertint Sant Domènec en un pol d'atracció constant.
A banda de les propostes lúdiques, la plaça incorpora dues parades amb activitats rotatives, des de productes de Comerç Just fins a tastos d'aliments i postres nadalenques. També hi haurà demostracions de swing a càrrec del col·lectiu Bon Hop de Swing.
L'encesa ha servit també per presentar una de les instal·lacions artístiques del Nadal manresà: La llum d'acollida, creada per l'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central i ubicada a la plaça Fius i Palà. La peça, que reflexiona sobre la solidaritat i l'ajuda mútua, es podrà visitar durant totes les festes.
La Fada Belluerna captiva els infants en la seva primera aparició
La gran protagonista de la tarda ha estat la Fada Belluerna, el nou personatge que donarà màgia a les festes d'enguany. Segons la llegenda, Belluerna va néixer al Gorg Blau i ha viatjat per tot el món buscant la llum més pura. Aquest divendres ha arribat a Manresa atreta per la llum dels infants, i la seva aparició ha generat una gran expectació.
Interpretada per Clara Ribot Segura i Xènia Martínez, alumnes del cicle d'arts escèniques de la ciutat, la fada s'ha deixat veure per primera vegada just per fer l'encesa i ha saludat els nens i nenes que feia estona que l'esperaven. Molts s'han acostat a la seva caseta, situada al centre de la plaça, on Belluerna atendrà visites durant totes les festes.
La seva cançó oficial -amb lletra de Judith Pujol Colell i arranjaments de David Sisó Creus, vinculats al Conservatori Municipal de Música de Manresa- s'ha presentat també per primera vegada en directe, i nombrosos infants l'han pogut seguir gràcies a la lletra inclosa al conte repartit aquests dies a les escoles.
Manresa encén més llum que mai
La il·luminació nadalenca d'enguany s'ha ampliat i reforçat. L'Ajuntament hi ha destinat 150.000 euros, 50.000 més que l'any passat, cosa que ha permès sumar nous punts il·luminats: la Font de Neptú i el Casino -ara amb perfils de llum- i, per primera vegada, la carretera de Cardona i la carretera de Vic fins a Prat de la Riba.
Amb aquesta ampliació, queda completat un eix central de la ciutat totalment decorat, al qual s'afegeixen tres grans arbres de Nadal de 12 metres situats a la plaça Major, Sant Domènec i la plaça Neus Català Pallejà. També s'han renovat elements decoratius en altres punts, com la rotonda de Bonavista, per donar una imatge més cohesionada.
La Fira de Sant Andreu ja ha obert portes
L'encesa ha coincidit també amb l'inici de la Fira de Sant Andreu, que omple el passeig Pere III fins diumenge. Artesania, comerç local i gastronomia conviuen en una edició que inclou el Tastandreu, un espai de tapes i vins molt concorregut en les primeres hores d'obertura.
Les botigues del centre han tret productes al carrer i s'han programat activitats infantils, visites teatralitzades i cercaviles. Diumenge se celebrarà la tradicional tómbola solidària de la Marató, que enguany tindrà lloc a la plaça Neus Català Pallejà.
Tradició i novetats que s'allargaran fins a Reis
Més enllà d'aquest primer cap de setmana, la programació nadalenca a Manresa inclou cites tan esperades com la Fira de Santa Llúcia (13 i 14 de desembre), el Campi qui Jugui -que enguany celebra 40 anys-, els casals i serveis de canguratge de Nadal o el retorn del tió gegant.
El punt final serà la renovada Cavalcada de Reis 2026, que comptarà amb nova escenografia, carrosses i arranjaments musicals sota la direcció artística d'Enric Llort Alegre. L'Ajuntament ha duplicat el pressupost fins als 150.000 euros per reforçar-ne la qualitat i la participació ciutadana.
Els cartells i el programa d'actes d'aquest any són obra de la dissenyadora Ariana Torras Monedero.