Sant Fruitós estrena l'única pista de gel del Bages per aquestes festes de Nadal

Sant Fruitós de Bages posa en marxa aquest divendres l'única pista de gel que funcionarà a la comarca durant les festes de Nadal. L'equipament, pensat per a totes les edats, s'inaugurarà oficialment el dissabte amb una exhibició de patinatge i restarà obert fins al 25 de gener.
Una activitat nadalenca única al Bages
Aquest divendres 5 de desembre obre portes la pista de gel de Sant Fruitós de Bages, convertint-se en l'única instal·lació d'aquest tipus a tota la comarca durant aquestes festes. L'espai està pensat perquè petits i grans gaudeixin d'una activitat lúdica i nadalenca que es consolida com una de les propostes més atractives del municipi.
L'acte d'inauguració oficial tindrà lloc el dissabte 6 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, i comptarà amb una exhibició especial de dues patinadores que marcarà l'inici de la temporada.
Horaris i funcionament fins al 25 de gener
La pista de gel es podrà visitar fins al 25 de gener amb els horaris següents:
- Feiners (dilluns a dijous): de 17.00 a 21.00 h
- Divendres, dissabtes, diumenges, festius i vigílies: d'11.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h
- Dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener: tancament a les 19.30 h
Per patinar, cal llogar els patins al mateix recinte i és obligatori portar guants.
Les entrades es compren directament a taquilla, sense reserva prèvia, excepte en el cas de grups que vulguin fer una reserva anticipada.