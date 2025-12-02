CineXic tanca temporada a Sant Fruitós amb l'aventura familiar «L'incident alienígena del petit Alan»

El cicle de cinema infantil en català CineXic clourà la temporada 2025 a Sant Fruitós de Bages amb la projecció de L'incident alienígena del petit Alan, una pel·lícula d'aventures i ciència-ficció adreçada a tota la família i recomanada per a infants a partir de cinc anys. La sessió tindrà lloc aquest diumenge 7 de desembre, a les 6 de la tarda, al Teatre Casal Cultural.
Una història d'aventures, misteri i poders extraordinaris
El film explica la història de l'Àlex, un inspector de policia ferit mentre persegueix un enigmàtic gàngster. Immobilitzat a l'hospital, coneix en Léo, un nen d'onze anys afectat per una greu malaltia. Des del llit, el jove descobreix que té un poder sorprenent: pot sortir del seu cos, fer-se invisible i travessar murs. Aprofitant aquest do excepcional, i amb l'ajuda de la periodista Marie, en Léo s'unirà a l'Àlex per plantar cara al criminal, que amenaça la ciutat amb un perillós virus informàtic.
Entrades i informació
Les entrades estan disponibles en línia i es poden descarregar gratuïtament per a infants de fins a deu anys. A partir d'onze anys, el preu és de 3 euros.
Un projecte per fomentar el cinema en català
El CineXic és una iniciativa impulsada per Òmnium Cultural amb la col·laboració de les distribuïdores Rita&Luca i Pack Màgic, que vol apropar el cinema infantil en català a les famílies d'arreu del país, combinant entreteniment i continguts de qualitat.