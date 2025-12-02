El Documental del Mes revelarà la militarització escolar a Rússia amb «Mr. Nobody contra Putin»

El Documental del Mes torna aquest dijous 4 de desembre a l'Espai Plana de l'Om de Manresa amb Mr. Nobody contra Putin, un treball de David Borenstein i Pavel Pasha Talankin que mostra des de dins com la guerra d'Ucraïna ha convertit escoles remotes de Rússia en espais de reclutament i propaganda. El film denuncia la militarització infantil i reivindica la força del testimoniatge personal davant un sistema que intenta normalitzar la violència.
Projecció de Mr. Nobody contra Putin a Manresa
El Documental del Mes, coordinat per MEES i CineClub, tornarà aquest dijous 4 de desembre a les 7 de la tarda a l'Espai Plana de l'Om amb la projecció de Mr. Nobody contra Putin, dirigit per David Borenstein i Pavel Pasha Talankin. El film retrata la realitat que s'amaga rere la invasió russa d'Ucraïna, mostrant com les escoles de primària de zones remotes s'han convertit en espais de reclutament militar i adoctrinament.
El punt de vista del documental és excepcional: un professor decideix infiltrar-se amb la seva pròpia càmera per enregistrar el que passa al centre educatiu on treballa. El resultat és un relat íntim, tens i revelador que mostra els dilemes ètics, la pressió institucional i la normalització progressiva d'un entorn militaritzat.
Una mirada humana a la resistència quotidiana
El documental combina tensió política i emoció humana per explicar fins a quin punt la guerra penetra en la vida dels infants. Escenes aparentment quotidianes -gestos, rialles, activitats escolars- es converteixen en testimonis d'una realitat inquietant: nens exposats a discursos i pràctiques que glorifiquen el conflicte bèl·lic.
La posada en escena transmet fragilitat i risc. La càmera, sovint dissimulada, evidencia la necessitat de documentar allò que el sistema vol ocultar. El muntatge, carregat de silencis i respiracions incòmodes, reforça l'atmosfera d'un país en vigilància permanent.
Una defensa del testimoniatge i la veritat
Mr. Nobody contra Putin és, sobretot, una història de coratge individual i resistència moral. El documental recorda la importància de donar veu a qui decideix explicar la veritat des de dins, malgrat l'amenaça que això comporta. Un relat potent i imprescindible per entendre les conseqüències més profundes d'un conflicte que ha marcat la geopolítica del nostre temps.