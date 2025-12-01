Diumenge arribarà el 42è Sarau Artesenc amb un programa ple de música, tradició i festa

Artés acollirà aquest diumenge 7 de desembre una de les cites més emblemàtiques del calendari cultural bagenc: el 42è Sarau Artesenc, organitzat pels Amics de la Sardana d'Artés. La jornada, que omplirà de tradició i música el Pavelló d'Esports, ofereix activitats al matí, tarda, vespre i nit, i combinació d'actes per a sardanistes, famílies i amants de la música popular catalana.
La celebració manté l'essència de les seves edicions anteriors, amb una doble audició de sardanes, el concurs de colles, l'estrena d'una revessa, el concert de l'Orquestra Maravella i un ball de gala que tancarà la festa.
Matí i tarda: doble audició de sardanes i 33a Copa del Sarau Artesenc
La jornada començarà a 2/4 de 12 del migdia, al Pavelló d'Esports, amb la primera audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat, que interpretarà un programa complet amb peces emblemàtiques i quatre sardanes de lluïment. Destaquen obres com:
- La Filla del Bosc (galop d'entrada), de Loureà Tatché i Pol
- Sant Feliuenca, de Manel Saderra i Puigferrer
- Castell d'Aro, de Joan Gibert i Canyadell
- Presència de Pep Ventura, de Ricard Viladesau i Caner
- L'estrena de la revessa A la Inrevessa, de Daniel Gasulla i Porta
A la tarda, a les 4 de la tarda, tindrà lloc la segona audició, aquest cop amb dues cobles: La Principal del Llobregat i La Principal de la Bisbal, que oferiran un programa lliure. Durant aquesta sessió se celebrarà també el Concurs de Colles Sardanistes, corresponent a la 33a Copa del Sarau Artesenc, un dels moments més esperats pels grups competidors i pel públic.
Les dues cobles interpretaran conjuntament El Sarau Artesenc, de Marià Font i Coll, obra estrenada l'any 1993 i convertida en un símbol de la festa.
Vespre: concert de l'Orquestra Maravella
El Sarau Artesenc continuarà a 2/4 de 8 del vespre amb un dels seus plats forts: el concert de l'Orquestra Maravella, una de les formacions més prestigioses del país.
El repertori combinarà temes populars catalans, clàssics de la música internacional i arranjaments propis. Entre els blocs destacats del programa hi figuren:
- Les nostres sardanes - recull de temes emblemàtics
- Prikitim Pimpom, de Paquito D'Rivera, amb Marcel Artaga com a solista
- Alma, corazón y vida, interpretada per Meritxell Galán
- Fragments de Pirates del Carib, de Hans Zimmer
- L'Himne dels Pirates, d'Albert Guinovart
- Boig per tu, de Pep Sala i Carles Sabater
- Postres de músic!! - selecció de cançons icòniques de diverses generacions
El concert, dirigit per Juanjo Rocha, comptarà amb moments escènics, solos instrumentals i una mirada festiva que ja és marca de la casa de la Maravella.
Nit: ball de gala per tancar la festa
La celebració culminarà a les 11 de la nit amb el Ball de Gala, de nou al Pavelló d'Esports, obert a tots els públics i acompanyat per formacions de primer ordre del panorama musical festiu.