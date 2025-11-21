21 de novembre de 2025

Successos

Un home mor en una sortida de via a la B-431 a Avinyó

Ha patit una sortida de via amb la furgoneta que conduïa

  • Un cotxe de Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu -

Publicat el 21 de novembre de 2025 a les 21:01
Actualitzat el 21 de novembre de 2025 a les 21:04

Un home ha mort aquest divendres al vespre en un accident de trànsit a la B-431, al punt quilomètric 47,5, al terme municipal d'Avinyó. El sinistre s'ha produït a 1/4 de 8 del vespre, quan, per causes que encara s'investiguen, la furgoneta que conduïa ha sortit de la via. La víctima n'era l'únic ocupant.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Amb aquesta víctima, ja són 131 les persones que han mort en accidents a les carreteres catalanes aquest 2025, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

