Successos

Mossos interposen 38 denúncies en dues concentracions de vehicles amb conduccions temeràries al Bages

Les trobades, a Avinyó i Talamanca, acumulen infraccions per permisos, assegurances i avaries

Publicat el 18 de novembre de 2025 a les 11:28

Els Mossos d'Esquadra van denunciar 38 conductors en dues concentracions de vehicles detectades la matinada del 15 i 16 de novembre al Bages. Les trobades, amb maniobres temeràries i vehicles amb greus irregularitats, van mobilitzar efectius de trànsit i seguretat ciutadana.

Intervenció a Avinyó amb 26 denúncies

La matinada del 15 de novembre, la policia va ser alertada d'una concentració al polígon d'Avinyó on diversos vehicles estaven duent a terme conduccions perilloses. En arribar-hi, els agents van aixecar 26 denúncies administratives per manca de permís de conduir, absència d'assegurança, ITV caducada, pneumàtics en mal estat i altres defectes tècnics.

En el mateix dispositiu, un conductor va ser denunciat per tinença de substàncies estupefaents.

Accidentalitat i infraccions en una trobada a Talamanca

L'endemà, els Mossos van rebre l'avís d'un accident entre dos turismes a la BV-1221, al punt quilomètric 30,4, al terme municipal de Talamanca. Tot i que no hi va haver ferits, en arribar-hi els agents van constatar que els dos vehicles formaven part d'una segona trobada de conductors.

La intervenció va acabar amb 12 denúncies més per diverses infraccions administratives vinculades a la seguretat viària.

Risc per a conductors i espectadors

Els Mossos recorden que aquestes concentracions, sovint amb maniobres com virolles i conduccions arriscades, estan prohibides i generen un perill greu tant per als participants com per a les persones que hi assisteixen com a públic.

