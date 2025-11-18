Mossos interposen 38 denúncies en dues concentracions de vehicles amb conduccions temeràries al Bages

Els Mossos d'Esquadra van denunciar 38 conductors en dues concentracions de vehicles detectades la matinada del 15 i 16 de novembre al Bages. Les trobades, amb maniobres temeràries i vehicles amb greus irregularitats, van mobilitzar efectius de trànsit i seguretat ciutadana.
Intervenció a Avinyó amb 26 denúncies
La matinada del 15 de novembre, la policia va ser alertada d'una concentració al polígon d'Avinyó on diversos vehicles estaven duent a terme conduccions perilloses. En arribar-hi, els agents van aixecar 26 denúncies administratives per manca de permís de conduir, absència d'assegurança, ITV caducada, pneumàtics en mal estat i altres defectes tècnics.
En el mateix dispositiu, un conductor va ser denunciat per tinença de substàncies estupefaents.
Accidentalitat i infraccions en una trobada a Talamanca
L'endemà, els Mossos van rebre l'avís d'un accident entre dos turismes a la BV-1221, al punt quilomètric 30,4, al terme municipal de Talamanca. Tot i que no hi va haver ferits, en arribar-hi els agents van constatar que els dos vehicles formaven part d'una segona trobada de conductors.
La intervenció va acabar amb 12 denúncies més per diverses infraccions administratives vinculades a la seguretat viària.
Risc per a conductors i espectadors
Els Mossos recorden que aquestes concentracions, sovint amb maniobres com virolles i conduccions arriscades, estan prohibides i generen un perill greu tant per als participants com per a les persones que hi assisteixen com a públic.