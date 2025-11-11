Dos detinguts que s'amenaçaven amb matxets a Manresa

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir dilluns al matí dos homes de 38 i 50 anys per uns respectius delictes d'amenaces després que fossin sorpresos per un indicatiu policial escridassant-se amb un matxet a la mà cadascun d'ells.\r\n\r\nEls fets van passa a 2/4 de 10 del matí quan una patrulla dels Mossos d'Esquadra patrullava pel carrer Joana Herms, al barri de la Parada, i van veure dos homes que s'estaven discutint i amenaçant a crits i amb un matxet a la mà.\r\n\r\nEls policies van ordenar que llancessin les armes i els individus van obeir sense causar problemes. Un cop desarmats, els agents van procedir a detenir-los.\r\n