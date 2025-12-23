Protesta sindical davant la residència Valldaura per dos casos laborals

Una trentena de sindicalistes d'Acció Sindical del Bages s'han concentrat aquest dilluns davant la residència Valldaura de Manresa per denunciar dues situacions laborals que el sindicat considera molt greus. Segons l'organització, una treballadora ha estat acomiadada mentre es trobava de baixa per accident laboral i una altra, amb una llarga trajectòria al centre, "pateix sancions i pressions" amb l'objectiu de forçar la seva sortida.
L'empresa explica que no hi ha acomiadament de la treballadora ja que feia substitució d'una baixa i la substituïda va tornar al lloc de treball, i sobre l'altre cas prefereixen explicar-ho als jutjats.
Concentració davant la residència Valldaura
Acció Sindical del Bages ha fet pública la seva protesta davant la residència geriàtrica Valldaura, situada al carrer del Cós de Manresa, per visibilitzar el que defineix com a "vulneracions greus dels drets laborals" de dues treballadores del centre. Segons el sindicat, la concentració respon a la manca de solucions després d'haver intentat, sense èxit, arribar a acords amb la direcció de l'empresa.
L'organització assegura que ha optat per la mobilització pública davant la negativa de la residència a negociar i davant les advertències rebudes, que qualifica "d'amenaces", per evitar que els fets transcendissin.
Acomiadament durant una baixa per accident laboral
El primer dels casos denunciats fa referència, segons Acció Sindical del Bages, a una treballadora amb un contracte temporal que el sindicat considera "en frau de llei", ja que cobria una substitució mentre la persona substituïda "continuava treballant al centre". El sindicat afirma que aquesta empleada havia patit canvis continus d'horaris, hores extres no remunerades i manca de material adequat per desenvolupar la seva feina.
Segons la versió sindical, la treballadora va patir un accident laboral que li va comportar una baixa mèdica i, mentre es trobava en aquesta situació, l'empresa va procedir al seu acomiadament al·legant la finalització del contracte. Acció Sindical del Bages considera que aquesta actuació és irregular i contrària a la legislació laboral vigent.
Pressions i sancions a una treballadora amb antiguitat
El segon cas afecta, segons el sindicat, una treballadora amb gairebé vint anys d'antiguitat a la residència. Acció Sindical del Bages denuncia que ha estat sancionada amb una falta molt greu i amb un mes i mig sense sou, una mesura que considera "infundada" i desproporcionada.
Segons el relat del sindicat, aquesta sanció s'emmarca en una "estratègia de pressió per forçar la sortida voluntària de la treballadora". L'organització descriu un ambient laboral "insostenible", amb una elevada sobrecàrrega de feina i pressions constants per part de la direcció del centre.
Impacte en l'atenció a les persones usuàries
Acció Sindical del Bages alerta que les situacions que denuncia no només afecten les treballadores implicades, sinó que, segons el seu criteri, tenen conseqüències directes sobre la qualitat del servei que reben les persones grans usuàries de la residència. El sindicat vincula la precarietat laboral i el clima de tensió amb una atenció menys adequada en un sector que considera especialment sensible.
En aquest context, fa una crida a la plantilla de Valldaura i a les treballadores d'altres centres residencials a organitzar-se col·lectivament per defensar els seus drets i reclamar millores laborals.
Amenaces i procés judicial en marxa
El sindicat assegura que, en el marc d'aquest conflicte, ha rebut advertiments per part de l'empresa amb "l'amenaça de possibles denúncies si els fets es feien públics". Acció Sindical del Bages recorda que la llibertat d'expressió i l'activitat sindical són drets fonamentals i acusa la direcció d'intentar silenciar les reivindicacions.
Segons el sindicat, els dos casos es troben actualment en procés judicial al jutjat social de Manresa. Per aquest motiu, des de la residència no han volgut entrar en el detall dels fets. L'organització sindical ha reiterat que continuarà denunciant qualsevol vulneració de drets laborals que detecti.