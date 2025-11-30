Crisi de personal a la residència Cal Jorba de Santpedor

L'explotació de la residència Cal Jorba de Santpedor a càrrec de l'Onada no deixa d'aixecar polseguera. Des d'aquest cap de setmana el centre està en quadre de personal per les nombroses baixes que s'han precipitat després que la direcció de l'empresa implantés uns canvis d'horari laboral "molt controvertits".
Al menys una família ha escrit una reclamació i ha avisat el 112, després que aquest diumenge s'hagi trobat que molts usuaris encara no havien estat llevats dels seus llits a les 12 del migdia. "Hi havia una sola treballadora per a tota una planta amb catorze ancians amb alt grau de dependència", ha explicat a NacióManresa.
La familiar, que té el seu pare en aquesta planta, ha demanat el full de reclamacions i, segons ha assegurat al diari, no li han facilitat fins que no els ha amenaçat amb trucar als Mossos d'Esquadra. "No és la primera vegada que tenim problemes amb la gestió de la residència, però aquesta vegada ha estat especialment greu", ha lamentat.
Queixes a la Síndica, Salut i sancions econòmiques
L'Onada acumula incidències en la seva gestió de la residència municipal Cal Jorba de Santpedor. El 2023, la CUP va presentar una queixa a la Síndica de Greuges per "l'absència de control i manca de transparència" de l'entitat que, en vuit anys de funcionament, no ha presentat mai l'estat de comptes, tot i veure's obligada per contracte. Una manca de transparència que, segons havien denunciat a Salut, també van tenir el 2020 i 2021 durant la pandèmia.
El novembre de 2024, el ple va aprovar per unanimitat resoldre el procediment de penalitats iniciat a la Residència Tercera Edat l'Onada per infraccions greus. La corporació penalitzava dues infraccions fetes per part de la concessionària. D'una banda, per l'aplicació de preus no autoritzats a les persones usuàries del servei públic de residència i centre de dia amb una infracció greu per import de 6.222 euros. De l'altra, per la prestació de serveis complementaris no autoritzats en la concessió i percepció de preus per aquests serveis sense la prèvia aprovació per part de l'Ajuntament, amb una penalitat de 6.222 euros.
També en l'àmbit laboral, l'Onada ha tingut els seus conflictes. Ara fa un any va haver de readmetre una treballadora que havia acomiadat el 2019, per considerar que el seu contracte estava en frau de llei. La sentència del TSJC, que era ferma, també obligava l'empresa a pagar-li tots els salaris de tràmit des de la data de l'acomiadament, a més d'una indemnització addicional per la reparació dels danys causats.