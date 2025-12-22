El nou corredor d'autobusos Manresa-Barcelona entrarà en funcionament el 12 de gener

A partir del dilluns 12 de gener, el corredor d'autobusos que connecta Manresa, Olesa i Barcelona estrenarà importants millores gràcies al nou contracte amb l'empresa La Hispano Igualadina, SL, del grup Monbus. L'augment global del 46% de l'oferta beneficiarà les línies exprés e22 i e23 i la línia convencional 530, amb noves expedicions, cobertura ampliada i serveis nocturns, així com autobusos híbrids i tecnologia d'informació en temps real per als viatgers.
Millora de l'oferta d'expedicions
El nou contracte permet un augment de les expedicions del corredor, amb 19 sortides noves del bus exprés e22 de Manresa a Barcelona i 16 en sentit contrari, de dilluns a divendres. El bus exprés e23 afegeix 15 expedicions en cada sentit entre Olesa i Barcelona, també de dilluns a divendres. La línia convencional 530 amplia la cobertura als municipis de Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet i, per primera vegada, ofereix servei nocturn durant les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge amb una freqüència de dues hores.
Vehicles sostenibles i tecnologia per als usuaris
El projecte inclou la incorporació de 24 autobusos nous i 9 de reserva, híbrids dièsel-elèctrics, que contribueixen a la descarbonització del servei. Els vehicles compten amb tecnologia que permet als viatgers accedir a informació en temps real sobre horaris i trajectes. Les parades incorporen codis QR i el sistema Navilens per facilitar el guiatge de persones amb discapacitats visuals. A més, s'estrenarà una aplicació que oferirà dades actualitzades sobre l'estat del servei.
Segons la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, aquestes millores constitueixen un primer pas en l'actualització del mapa concessional del transport interurbà a Catalunya, amb l'objectiu de garantir serveis més freqüents, segurs, accessibles i sostenibles per a la ciutadania.