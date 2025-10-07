Sant Fruitós apropa el patrimoni a la gent gran amb tallers de memòria i objectes antics

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i la residència per a la gent gran El Lledoner han posat en marxa un projecte innovador per apropar el patrimoni local a les persones amb dificultats de mobilitat. La iniciativa, que neix amb la voluntat de fer accessible la cultura i la història del municipi a tothom, combina tallers de memòria oral i visites guiades adaptades als equipaments patrimonials.
Primer taller de memòria oral amb objectes antics
La primera activitat del programa es va celebrar la setmana passada a la residència El Lledoner i va consistir en un taller de memòria oral a partir de l'exhibició i manipulació d'objectes antics del dia a dia. Els participants van poder observar i tocar una lletera antiga i diversos estris vinculats a la vida rural i domèstica d'altres temps, elements que van servir de punt de partida per rememorar vivències i compartir anècdotes personals.
L'activitat, a més, va comptar amb la participació dels usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera, creant un espai intergeneracional i inclusiu que va afavorir l'intercanvi d'experiències i la reconstrucció col·lectiva de la memòria local.
Tallers trimestrals i visites adaptades
Segons fonts municipals, el projecte preveu la realització de tallers d'aquest tipus un cop per trimestre, amb noves temàtiques i materials en cada edició. L'objectiu és oferir activitats participatives que estimulin la memòria, reforcin els vincles socials i posin en valor la història quotidiana del municipi.
A més dels tallers, s'han programat visites guiades als espais museístics de Sant Fruitós adaptades a les necessitats dels participants. La pròxima sortida prevista serà al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi, on les persones grans podran conèixer de prop el patrimoni vitivinícola local a través d'un recorregut pensat per garantir la seva comoditat i seguretat.
Un projecte per a la inclusió i la memòria viva
Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages reafirma el seu compromís amb la inclusió i l'accessibilitat cultural, posant l'accent en el dret de totes les persones a gaudir del patrimoni i a formar part activa de la memòria col·lectiva del municipi. Des del consistori, s'ha destacat la bona acollida de la primera activitat i la importància de donar continuïtat a projectes que fomentin el benestar emocional i la participació social de la gent gran.