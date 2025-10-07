Sant Fruitós acull la Gala Flors d'Honor i revalida tres distincions com a vila verda de referència

Sant Fruitós de Bages ha estat aquest divendres l'escenari de la 14a edició de la Gala Flors d'Honor del projecte Viles Florides, una iniciativa que promou el verd urbà i la sostenibilitat com a eixos de transformació social. La cita, que per primera vegada s'ha celebrat a la Catalunya Central, ha reunit més de 300 representants municipals i ha distingit 170 localitats de Catalunya i Andorra.
Sant Fruitós, capital de les viles florides
La jornada va començar amb activitats per descobrir el patrimoni local, com un escape room pels carrers del municipi i visites guiades al monestir de Sant Benet de Bages. Després d'un dinar de germanor, la gala principal es va celebrar als jardins del mateix monestir, amb una gran participació d'autoritats i representants locals.
L'alcalde Joan Carles Batanés va expressar l'orgull del municipi per acollir un acte d'aquestes característiques i va remarcar "la importància de seguir treballant per uns espais verds que millorin la qualitat de vida i la cohesió social". Per la seva banda, la presidenta de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya, Mercè Martínez, va agrair la implicació de Sant Fruitós i la seva contribució al creixement del moviment Viles Florides.
L'acte va ser presidit pel conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Òscar Ordeig, i conduït per la periodista Queralt Casals. Durant la celebració, els assistents van poder gaudir de la cultura popular local amb les actuacions de l'Esbart Som Riu d'Or, els Geganters i Grallers de Sant Fruitós i el Quartet Mèlt, que va posar el toc musical a la gala.
Tres Flors d'Honor per Sant Fruitós i 170 municipis reconeguts
En aquesta 14a edició, 170 municipis han estat distingits amb una, dues, tres o quatre Flors d'Honor, segons la valoració del jurat, que avalua aspectes com el manteniment dels espais verds, la sostenibilitat, la biodiversitat i la implicació ciutadana.
Sant Fruitós de Bages ha revalidat les tres Flors d'Honor que manté des del 2019, consolidant-se com un referent en la gestió d'espais verds i en la promoció del paisatge urbà sostenible. El municipi passa així el testimoni a Reus, que acollirà la Gala Viles Florides 2026.
Amb aquest reconeixement, Sant Fruitós reafirma la seva aposta pel verd urbà i la implicació ciutadana com a motors de benestar i transformació, situant-se com un exemple de municipi compromès amb el medi ambient i la qualitat de vida.