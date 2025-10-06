L'actor santfruitosenc Adrià Capsada estrenarà al Teatre Casal Cultural «Ovejas Negras»

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà divendres 10 d'octubre l'estrena d'Ovejas Negras, una obra escrita, dirigida i interpretada per l'actor santfruitosenc Adrià Capsada. La peça aborda la identitat, la llibertat i la denúncia social a través de dues veus que busquen reconeixement i acceptació.
Una història de lluita i autodescobriment
Ovejas Negras convida el públic a conèixer la història de Raúl i Rosa, però també la de moltes altres veus silenciades. Raúl, en plena recerca de respostes, assisteix a una conferència que li canvia la vida i hi coneix Rosa, una noia trans que ha hagut de lluitar per ser qui és. Junts, recorren un viatge entre el passat i el present, mostrant la batalla interior del cos i de l'ànima en el procés d'acceptació personal.
L'espectacle combina la reflexió i l'emoció per parlar de temes com la lluita per la llibertat, l'acceptació i el dret a viure en plenitud. Amb una posada en escena propera i íntima, Capsada vol donar veu a aquells que sovint no la tenen.
Una creació personal nascuda a Madrid
L'obra va néixer durant la formació d'Adrià Capsada a l'escola d'interpretació Sala Cuarta Pared de Madrid, on va començar a donar forma a aquest projecte personal que ara veu la llum a Sant Fruitós. El mateix actor n'ha assumit la direcció i dramatúrgia, reforçant el caràcter personal i compromès de la proposta.
Les entrades per a la funció, que tindrà lloc al Teatre Casal Cultural, tenen un preu de 8 euros i es poden adquirir a través del web Codetickets.