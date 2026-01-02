El CE Manresa incorpora una estrella: Èric Montes torna a casa

Cop d'efecte del CE Manresa, que aquest divendres ha anunciat la incorporació al primer equip d'Èric Montes, que a finals d'any va anunciar la seva desvinculació del CF Algeciras, de Primera RFEF, per la pressió de viure tantes temporades en competició d'alt nivell. El centrecampista manresà de 27 anys ja va anunciar llavors que no es desvinculava del món del futbol, però que necessitava tornar a casa per jugar a prop dels seus i en categories amb menys exigència. Segons asseguren des de l'entitat manresana, el club gadità està al corrent de la incorporació.
Èric Montes és un dels futbolistes bagencs que han fet carrera en competició professional. Després de passar per la base del CE Manresa, va incorporar-se al FC Barcelona on va jugar en categories cadet i juvenil abans d'anar a parar al Peralada. Després de dues temporades al club costaner, va fitxar el 2019 per la Cultural Leonesa, i dos anys després, al 2012, per l'Albacete Balonpié. Estant en el club manxec va ser cedit al Gimnàstic de Tarragona i posteriorment traspassat a l'Algeciras, on després de dues temporades i mitja va anunciar la seva retirada de categories professionals.
Tot i les seves gairebé set temporades lluny de Manresa, Èric Montes ha tingut sempre na relació molt especial amb la ciutat, fins al punt que a la seva cama hi porta tatuada la façana sur de Manresa, amb la Seu, la Cova i el Pont Vell. El jugador, que ha estat lesionat aquests darrers mesos, es troba recuperat i estarà a disposició del tècnic Sergi Trullàs per al partit de diumenge contra el Cornellà, al Congost.