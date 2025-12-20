El manresà Èric Montes deixa el futbol professional als 27 anys i torna a casa

El futbolista manresà Èric Montes ha anunciat la seva retirada del futbol professional als 27 anys. Format al planter del FC Barcelona i actualment jugador de l'Algeciras a Primera RFEF, Montes ha explicat que pren la decisió després de mesos de reflexió, marcats per una greu lesió de genoll i per la pèrdua de gaudi en el dia a dia esportiu.
Un adéu prematur però meditat
Èric Montes ha decidit posar punt final a la seva carrera com a futbolista professional quan encara li quedava recorregut sobre el terreny de joc. El jugador manresà, que havia arribat a Primera RFEF amb l'Algeciras, ha explicat que la decisió ha estat llarga i reflexionada. En la seva compareixença de comiat, va admetre sense embuts que vol "deixar el futbol de manera professional", assumint el pas amb serenor i convicció.
El punt d'inflexió, una greu lesió
El futbolista ha situat la lesió de genoll com un moment clau en el procés personal que l'ha portat a la retirada. Segons va explicar, fins aleshores no havia pres la decisió per la incertesa sobre el futur, però aquell episodi va provocar un canvi mental definitiu. A partir d'aquí, va començar a qüestionar-se si volia continuar en un entorn que, amb el temps, havia deixat de fer-lo feliç.
Tornar a Manresa per començar de zero
Montes s'acomiada del futbol amb agraïment però també amb la voluntat clara de prioritzar el benestar personal. El jugador ha expressat la intenció de tornar a Manresa per iniciar una nova etapa vital, lluny de la pressió del futbol professional. Després de més de dues dècades lligat a l'esport, des dels quatre anys, reconeix que el futbol li ha donat experiències molt positives, però també moments de patiment que ja no vol prolongar.
El suport de l'Algeciras i un comiat emotiu
L'Algeciras ha estat al costat del futbolista fins al final, renovant-lo tot i la gravetat de la lesió i respectant la seva decisió de retirar-se. El comiat, tancat amb aplaudiments a la sala de premsa, s'ha fet viral per la sinceritat del discurs. Montes deixa el futbol professional, però no l'amor pel joc, amb el desig explícit de tornar a gaudir-lo "com un nen al pati de l'escola".
Mirar endavant sense rancúnia
El capità que un dia va somiar arribar al Camp Nou s'acomiada sense retrets i amb la mirada posada en el futur. Amb un missatge clar i directe, Montes resumeix el seu pas endavant vital amb una idea central: la vida continua i la seva prioritat, a partir d'ara, és ser feliç.