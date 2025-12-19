El Covisa Manresa rep l'Entreculturas Montesión en un duel clau per fugir del descens

El Covisa Manresa afronta aquest dissabte, 20 de desembre, a les 6 de la tarda al pavelló municipal del Pujolet, un partit determinant davant l'Entreculturas Montesión en l'última jornada de la primera volta del campionat de Segona Divisió B, grup 3. Ambdós conjunts arriben empatats a la cua de la classificació amb 7 punts, en un enfrontament clau per continuar retallant distàncies amb la permanència abans de l'aturada nadalenca.
Un duel directe a la part baixa
El partit davant l'equip balear representa una nova oportunitat per al Covisa Manresa de fer-se fort al Pujolet, on ha encadenat dues victòries consecutives contra l'Hospitalet i el Playas de Castellón. Un nou triomf permetria als manresans sumar la tercera victòria seguida a casa i mantenir obertes les opcions de sortir progressivament de les places de descens.
Actualment, la salvació la marca el conjunt castellonenc amb 13 punts, fet que situa el Covisa Manresa a només dos partits de distància de l'objectiu. El duel de dissabte pren encara més rellevància tenint en compte que, després d'aquest enfrontament, la competició s'aturarà fins al proper 10 de gener.
Un rival sense victòries fora de casa
L'Entreculturas Montesión arriba a Manresa sense haver guanyat cap partit lluny de les Illes Balears. L'equip balear ha disputat sis partits com a visitant aquesta temporada i els ha perdut tots, en pistes com Ibi, Sant Quirze, Les Corts, Mataró, Canet i Castelldefels, davant el CCR.
A casa, el balanç tampoc no és gaire més positiu: vuit partits jugats amb dues victòries, un empat i la resta de derrotes. En total, el Montesión tanca la classificació amb 7 punts, fruit d'onze derrotes, un empat i dues victòries, els mateixos registres que el Covisa Manresa.
Baixes i novetats a la convocatòria
Pel que fa al conjunt manresà, l'equip continuarà arrossegant les baixes de Mujal i Santa. La bona notícia és la recuperació del porter Blasco, que tornarà a estar disponible per a aquest compromís. A més, entra a la convocatòria el juvenil Edgar, que reforçarà la llista de jugadors per a un partit que es preveu intens i disputat.
L'equip és conscient de la importància de sumar els tres punts abans de l'aturada, tant per la classificació com per afrontar amb confiança la segona volta del campionat.
Última oportunitat abans de l'aturada
El duel de dissabte és considerat imprescindible dins del vestidor del Covisa Manresa. Guanyar permetria arribar a la pausa nadalenca amb una dinàmica positiva i amb opcions reals de sortir del descens en les primeres jornades del 2026, quan la competició es reprendrà el 10 de gener.