Manresa acollirà l'1 de gener una concentració per la pau en la Jornada Mundial de la Pau

Manresa se sumarà l'1 de gener a les iniciatives internacionals de la Jornada Mundial de la Pau amb una concentració convocada per la Comunitat de Sant'Egidio a la Plana de l'Om, a les 6 de la tarda. L'acte vol reivindicar que la pau és possible davant dels nombrosos conflictes armats i episodis de violència que persisteixen arreu del món.
Una convocatòria global per la pau
Amb motiu de la 59a Jornada Mundial de la Pau, la Comunitat de Sant'Egidio impulsa iniciatives als cinc continents per fer visible el rebuig a la guerra i a la violència. A Manresa, la concentració tindrà lloc l'1 de gener a les 6 de la tarda a la Plana de l'Om, sota el lema Que la pau sigui amb tots vosaltres: cap a una pau desarmada i desarmant, en suport al missatge del papa Lleó.
Recordar els conflictes oberts al món
L'acte vol posar el focus en la realitat d'un món amb una cinquantena llarga de conflictes actius. Entre aquests, la guerra a Ucraïna, la inestabilitat persistent a l'Orient Mitjà amb la fràgil treva a Gaza, els conflictes al nord de Moçambic, al Sudan del Sud o al nord de Nigèria, així com la violència vinculada a les maras i al narcotràfic a diversos països d'Amèrica Llatina. També es vol denunciar altres formes de violència, com la que pateixen moltes dones arreu del planeta.
Junts per construir un futur de pau
Segons els organitzadors, milers de persones de diferents confessions religioses i de bona voluntat es reuniran simultàniament en ciutats com Manresa, Barcelona, Roma i molts altres punts del món per afirmar que la guerra no és un destí inevitable. La concentració vol ser un gest col·lectiu d'esperança i de compromís amb una cultura de la pau, entenent-la com una realitat que cal viure, custodiar i cultivar.
Un ampli suport d'entitats
La iniciativa compta amb l'adhesió de nombroses organitzacions i entitats, entre les quals hi ha Justícia i Pau, Fundipau, la Delegació d'Apostolat Social i Caritativa, Càritas Diocesana de Barcelona, la Unió de Religiosos de Catalunya, el Moviment dels Focolars, Mans Unides Barcelona, l'Institut Emmanuel Mounier Catalunya, la Fundació Migra Studium, el Consell Evangèlic de Catalunya i la Fundació Joan Maragall, entre d'altres.