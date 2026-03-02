Sant Fruitós inaugurarà una mostra sobre els camps de concentració del franquisme

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages inaugurarà el dimecres 11 de març a les 12 del migdia l'exposició Els camps de concentració a Espanya: la xarxa de l'horror franquista. La mostra, elaborada per alumnes de 1r de Batxillerat de l'Institut Gerbert d'Aurillac, s'emmarca en el cicle Recordar per no oblidar, que l'Ajuntament organitza per setè any consecutiu.
Un projecte educatiu per recuperar la memòria
L'exposició forma part del cicle Recordar per no oblidar, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Sant Fruitós amb l'objectiu de promoure la memòria històrica i aprofundir en el coneixement dels camps d'extermini nazis i la deportació durant el nazisme.
En aquest context, un grup d'alumnes de 1r de Batxillerat de l'Institut Gerbert d'Aurillac ha elaborat la mostra en el marc de l'assignatura d'Història Contemporània. El projecte recull el resultat d'un treball de recerca centrat en la xarxa de camps de concentració que es va estendre arreu de l'Estat espanyol durant el franquisme.
Una realitat sovint desconeguda
A través de fitxes de recerca elaborades pels mateixos estudiants, l'exposició documenta una quarantena llarga de camps que van formar part del sistema repressiu franquista. Cada plafó recull informació detallada sobre diferents espais de reclusió, aportant dades i context sobre aquesta realitat històrica sovint poc coneguda.
Amb aquest treball, els alumnes han volgut contribuir a la difusió i la reflexió entorn d'un període clau de la història recent, tot posant el focus en la dimensió territorial i organitzativa d'aquesta xarxa de repressió.
Continuïtat amb una visita a Gusen i Mauthausen
El projecte educatiu tindrà continuïtat el mes de maig, quan els estudiants viatjaran per visitar els camps de concentració de Gusen i Mauthausen, coincidint amb la commemoració del seu alliberament.
La mostra es podrà visitar fins al 4 d'abril a la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages.