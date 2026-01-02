Santpedor enceta el 2026 amb la primera visita guiada i el Mercat de Proximitat

Santpedor celebrarà aquest dissabte 3 de gener la primera visita guiada de l'any i el primer Mercat de Proximitat i de la Rampoina. La jornada combinarà una proposta per descobrir el passat medieval del municipi amb el mercat mensual a la plaça Gran U d'Octubre, que inclourà activitats familiars i una actuació musical.
Primera visita guiada de l'any a l'entorn medieval
La visita guiada del mes de gener servirà per apropar-se a l'entorn medieval de Santpedor, en un moment històric en què la població va arribar a tenir la categoria de vila reial i es va convertir en el nucli més gran i important del Bages després de Manresa. L'activitat permetrà contextualitzar aquest període i entendre el pes que va tenir Santpedor dins l'organització territorial i política de l'època.
Durant el recorregut, els visitants coneixeran alguns dels elements patrimonials més destacats del nucli antic. Entre aquests, hi ha l'església parroquial i la seva portalada romànica, una obra d'Arnau Cadell del segle XII que es considera el primer embrió de la sagrera de Sant Pere d'Or. Aquest espai és clau per entendre l'origen i el creixement del municipi al voltant del centre religiós.
Un recorregut pels principals vestigis històrics
La visita guiada també inclourà el Palau dels comtes-Reis, així com els principals edificis i carrers que encara conserven vestigis medievals. A través d'aquest itinerari, es posarà l'accent en la configuració urbana de Santpedor durant l'edat mitjana i en els elements que han perviscut fins als nostres dies.
Un altre dels punts destacats del recorregut seran els tres portals que encara es conserven de la muralla del segle XIV. Aquests accessos són testimoni del passat emmurallat de la vila i permeten visualitzar l'estructura defensiva que protegia el nucli urbà en aquell període històric.
La visita començarà a les 10 del matí i tindrà com a punt de sortida l'Oficina de Turisme, situada a Cal Clarassó. Com és habitual, l'activitat és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia a través del web de l'Ajuntament de Santpedor.
Mercat de Proximitat i de la Rampoina a la plaça Gran
Paral·lelament a la visita guiada, aquest dissabte també se celebrarà el primer Mercat de Proximitat i de la Rampoina del 2026. El mercat tindrà lloc, com és habitual, a la plaça Gran U d'Octubre i s'estendrà de les 10 del matí a les 2 del migdia.
A més de les parades de proximitat, el mercat d'aquest mes inclourà propostes complementàries pensades per a tots els públics. A 2/4 de 12 del migdia, s'hi farà el taller Manyopla de paper del teu Rei, una activitat per crear un titella de mà dels Reis Mags de l'Orient, que anirà a càrrec de Bernadette Cuxart.
Activitats familiars i música en directe
La programació del Mercat de Proximitat i de la Rampoina es completarà amb una proposta musical. A 2/4 d'1 està previst el concert de Lur, que posarà música a la plaça en el tram final del matí.
Amb la combinació de la visita guiada i el mercat, Santpedor dona el tret de sortida a l'agenda d'activitats del 2026 amb una jornada que uneix patrimoni, cultura i vida comunitària. La coincidència d'ambdues propostes en un mateix dissabte permet oferir una experiència completa tant a veïns i veïnes del municipi com a persones visitants interessades en la història i l'activitat social del poble.
Aquesta primera convocatòria de l'any manté l'aposta del municipi per la divulgació del seu patrimoni històric i per la dinamització de l'espai públic a través del Mercat de Proximitat i de la Rampoina.