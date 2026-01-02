Ràdio Santpedor estrena «La Tarda», un magazín mensual per recuperar la ràdio local

Ràdio Santpedor ampliarà la seva graella aquest mes de gener amb l'estrena de La Tarda, un nou magazín mensual que s'emetrà el darrer dissabte de cada mes a les 5 de la tarda. El programa neix amb la voluntat de recuperar l'esperit de la ràdio de proximitat i omplir el buit que va deixar el recordat La Migdiada, adaptant aquell format als nous temps i a les possibilitats del món digital.
Un nou magazín a la graella de Ràdio Santpedor
Ràdio Santpedor fa un pas endavant en la seva programació amb la posada en marxa de La Tarda, un nou espai radiofònic que veurà la llum aquest mes de gener. El programa s'emetrà amb periodicitat mensual, concretament el darrer dissabte de cada mes a les 5, i tindrà una durada inicial d'una hora.
La proposta recupera un format històric de l'emissora, amb la voluntat explícita de tornar a connectar amb l'esperit de la ràdio local i de proximitat. En aquest sentit, La Tarda vol ocupar el buit que va deixar La Migdiada, un programa que va marcar una etapa a Ràdio Santpedor fa més de vint anys, tot adaptant-ne el concepte a les necessitats i hàbits actuals.
Un pont entre la tradició radiofònica i la innovació digital
El nou magazín es concep com un espai híbrid que combina la tradició de la ràdio local amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. El projecte aposta per l'ús d'eines al núvol i per processos de postproducció digital, fet que permetrà treballar tant amb continguts en directe com amb peces enregistrades prèviament.
Aquest plantejament tècnic obre la porta a una manera de fer ràdio més flexible i adaptada als nous temps. D'una banda, facilita la participació de col·laboradors a distància; de l'altra, permet explorar noves formes de creació radiofònica que van més enllà del model tradicional d'estudi i emissió en directe.
Impuls als nous estudis i al pòdcast local
Un dels objectius principals de La Tarda és dinamitzar els nous estudis de Ràdio Santpedor. El programa vol esdevenir un motor de producció de continguts locals, especialment en format pòdcast, aprofitant els recursos tècnics disponibles i fomentant la creació regular de nous espais sonors.
A més, el magazín també es planteja com un espai de formació i projecció per a nous talents. En aquest sentit, La Tarda vol donar continuïtat als coneixements adquirits als cursos de ràdio del Casal de Joves, oferint un entorn real on posar en pràctica les habilitats radiofòniques i creatives.
Continguts diversos i mirada oberta al municipi
Pel que fa als continguts, La Tarda tindrà una estructura flexible i variada. El programa combinarà informació local amb temes d'interès general, amb la voluntat de reflectir la vida social, cultural i esportiva de Santpedor.
Entre els espais previstos hi haurà entrevistes d'actualitat i seccions dedicades a entitats i associacions del municipi, així com un seguiment de l'actualitat esportiva local i un repàs de l'agenda cultural. El magazín també inclourà seccions temàtiques centrades en el cinema, les sèries i les novetats musicals, així com tertúlies i debats sobre qüestions que afecten directament la ciutadania.
Crida oberta a la participació ciutadana
Per fer créixer aquest nou projecte, Ràdio Santpedor ha fet una crida oberta a la participació. L'emissora busca presentadors, col·laboradors de seccions, tècnics de so i persones interessades en la gestió de xarxes socials vinculades al programa.
La convocatòria s'adreça tant a antics col·laboradors que vulguin reincorporar-se aportant la seva experiència, com a joves i veïns del municipi amb idees, inquietuds o passions per compartir. El projecte ofereix un entorn de treball flexible, amb guions i àudios gestionats de manera col·laborativa mitjançant eines digitals, un fet que facilita la conciliació i l'adaptació als horaris dels participants.