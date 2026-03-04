Cardona acollirà uns nous Batecs Culturals amb música internacional, teatre musical i tributs

L'Auditori Valentí Fuster de Cardona tornarà a ser l'escenari dels Batecs Culturals, la programació estable impulsada per l'Ajuntament que referma l'aposta del municipi per una oferta cultural continuada, variada i pensada per a tots els públics. El cicle s'ha consolidat en els darrers anys com un dels eixos centrals de la vida cultural cardonina, reforçant el paper de l'equipament com a espai de referència de la vila.
La temporada arrencarà divendres 13 de març amb el concert de la Irondale High School Band, una formació juvenil procedent de l'àrea metropolitana de Minneapolis–Saint Paul (Minnesota, Estats Units d'Amèrica). Integrada per prop de 80 estudiants, la banda oferirà un repertori que combinarà peces del període clàssic amb música contemporània, en una proposta que posa en valor el talent jove i l'intercanvi cultural internacional.
La programació continuarà dissabte 28 de març amb la Chaska High School Wind Symphony and Choir, també de Minnesota. En aquest cas, la proposta unirà banda simfònica i formació coral en un projecte conjunt que destaca el treball col·lectiu i la formació musical dels joves intèrprets, oferint un espectacle que combina força instrumental i riquesa vocal.
Teatre musical amb humor i intriga
El divendres 15 de maig, els Batecs Culturals faran un gir cap al teatre musical amb Asesinato para dos, adaptació de Dídac Flores i Mikel Herzog Jr del musical nord-americà Murder for Two. Es tracta d'una comèdia musical que barreja intriga i humor, amb només dos intèrprets a escena que assumeixen tots els personatges de la trama, acompanyats de piano en directe.
La proposta, àgil i sorprenent, ha tingut una bona acollida arreu del país i promet una vetllada dinàmica que combina ritme, interpretació i complicitat amb el públic.
Tributs als grans èxits dels 80 i 90
Ja a la tardor, el cicle reprendrà l'activitat dissabte 24 d'octubre amb Querencia Animal, banda tribut a El Último de la Fila. El concert repassarà alguns dels grans èxits del grup, amb una posada en escena que recrea l'estètica i el so característics de les dècades dels 80 i 90, en un viatge musical que apel·la directament a la memòria col·lectiva de tota una generació.
La temporada es clourà dissabte 28 de novembre amb ABBA Golden Dream, un espectacle tribut dedicat al mític grup suec ABBA. La proposta reviu els grans clàssics de la banda en un muntatge pensat per cantar i ballar, amb una producció acurada i fidel a l'esperit original.
Totes cinc propostes començaran a les 8 del vespre.
Una programació estable i transversal
El regidor de Cultura, Salvador Campos, ha destacat que "els Batecs Culturals s'han consolidat com una proposta estable que combina qualitat i varietat". Segons ha remarcat, l'objectiu és "continuar oferint una programació atractiva, amb propostes que connectin amb diferents generacions i que mantinguin viu l'Auditori al llarg de tot l'any".
Venda d'entrades
Els concerts de la Irondale High School Band i la Chaska High School Wind Symphony and Choir funcionaran amb sistema de taquilla inversa i no requeriran reserva prèvia.
Les entrades per a Asesinato para dos, el tribut a El Último de la Fila i el tribut a ABBA es poden adquirir a partir d'aquest dimecres a la tarda a través del web de Cardona Turisme i presencialment a l'Oficina de Turisme de Cardona, de dimarts a diumenge de 10 del matí a 2 del migdia, i els divendres i dissabtes també de 4 a 7 de la tarda.