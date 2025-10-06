Sant Fruitós impulsa un taller gratuït per ensenyar primers auxilis i ús de desfibril·ladors

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages organitza un taller gratuït per aprendre nocions bàsiques de primers auxilis i ús de desfibril·ladors (DEA). La proposta, oberta a tots els majors d'edat, se celebrarà el dilluns 20 d'octubre al Nexe Espai de Cultura i pretén capacitar la ciutadania per respondre amb seguretat en situacions d'emergència.
Formació per a la ciutadania
El taller està obert a tothom, amb especial atenció a les persones que tenen cura d'altres, com familiars o professionals de l'àmbit de l'atenció. L'objectiu és que els participants adquireixin coneixements bàsics per poder actuar amb rapidesa i eficàcia davant incidents quotidians com ferides, contusions, cremades o fractures.
Contingut pràctic i participatiu
Durant la sessió, es posaran en pràctica maniobres essencials de primers auxilis, com la posició lateral de seguretat, la desobstrucció de la via aèria o la reanimació cardiopulmonar (RCP). A més, els assistents aprendran com utilitzar correctament un desfibril·lador extern automàtic (DEA), un dispositiu que pot resultar vital en casos d'aturada cardíaca.
Inscripcions i places limitades
El taller tindrà lloc el dilluns 20 d'octubre, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, al Nexe Espai de Cultura. Les places són limitades i per participar-hi cal inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a sfb.sanitat@santfruitos.cat. L'Ajuntament anima la ciutadania a sumar-s'hi per contribuir a una comunitat més preparada i segura davant possibles emergències.