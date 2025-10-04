Sant Fruitós obre inscripcions per al Mercat de Nadal amb casetes i pista de gel

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert el termini d'inscripcions per a totes les persones interessades a llogar una caseta o una carpa en la cinquena edició del Mercat de Nadal. El certamen se celebrarà sota el Cobert de la Màquina de Batre durant el mes de desembre i es consolida com una de les activitats més destacades del calendari festiu del municipi.
Dates i activitats previstes
El mercat obrirà portes el divendres 5 de desembre a la tarda, coincidint amb l'encesa de llums, i continuarà els dies 6, 7, 8, 13, 14, 20 i 21 de desembre. Els visitants podran gaudir d'un ambient nadalenc amb l'oferta d'artesania i productes locals, complementada amb una pista de gel situada al voltant del mercat, que tornarà a ser un dels grans atractius per al públic familiar.
Condicions de participació
Les casetes s'instal·laran sota el Cobert de la Màquina de Batre i es prioritzarà la presència d'artesans i artesanes que ofereixin productes vinculats a la temàtica nadalenca. El dia de la inauguració, després de l'encesa de llums, els expositors podran obrir gratuïtament les parades. A més, podran escollir si participen en tots els dies de mercat o només en caps de setmana complets, en funció de la seva disponibilitat.
Inscripcions obertes fins al 17 de novembre
El termini per inscriure's finalitza el 17 de novembre i la tramitació s'ha de fer de manera telemàtica al portal municipal d'eAdministració. Per a més informació o aclariments, els interessats poden contactar amb el departament de Promoció Econòmica a través del correu mailto:sfb.promocio.econom@santfruitos.cat o trucant al telèfon 938 789 702.