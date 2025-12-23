El Mercat de Nadal de Fonollosa consolida l’aposta pel producte local malgrat la pluja

Fonollosa ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició del seu Mercat de Nadal amb la participació de 43 paradistes, majoritàriament artesans locals i de proximitat. Tot i que la pluja va marcar el dissabte al matí, l'afluència de públic va créixer notablement durant la tarda i la jornada de diumenge, consolidant el mercat com un espai de trobada amb fort arrelament al territori i un ambient nadalenc molt participatiu.
Una edició marcada per la meteorologia
El Mercat de Nadal de Fonollosa va arrencar dissabte al matí sota la pluja, un fet que va condicionar la presència de visitants durant les primeres hores. Malgrat això, les activitats previstes es van poder desenvolupar amb normalitat i desenes de veïns i visitants van recórrer les parades protegits amb paraigües. L'organització destaca que, tot i les inclemències meteorològiques, el mercat va mantenir el seu caràcter acollidor i va conservar l'activitat comercial i cultural programada.
A mesura que va avançar el cap de setmana, especialment durant la tarda de dissabte i al llarg de tot diumenge, l'afluència de públic va augmentar de manera significativa. Aquest increment va permetre viure un ambient animat i participatiu, amb una presència constant de famílies i visitants als diferents espais del mercat.
Artesania i producte de proximitat com a eix central
En aquesta edició hi han participat 43 paradistes, la majoria artesans locals i productors de proximitat. Aquesta elevada presència de comerç del territori ha reafirmat l'aposta del municipi per un model de mercat basat en la qualitat, l'artesania i el producte local. Les parades van oferir una àmplia varietat de propostes, des de productes alimentaris fins a creacions artesanes, convertint el mercat en un aparador del talent i la producció de l'entorn.
L'Ajuntament de Fonollosa destaca que aquesta orientació cap al producte de proximitat contribueix no només a dinamitzar l'economia local, sinó també a reforçar els vincles entre productors, comerços i veïnat.
Activitats familiars i espais culturals plens
Un dels punts forts del Mercat de Nadal va ser la programació d'activitats pensades per a totes les edats. Els espectacles celebrats a la Fàbrica i en diversos espais públics van registrar una gran afluència de públic, especialment familiar. Paral·lelament, els tallers organitzats dins la programació van tenir una molt bona acollida i van esdevenir un atractiu destacat per als infants.
Al llarg del cap de setmana, els visitants també van poder gaudir dels serveis de restauració oferts pels restaurants i per una entitat del poble, completant així una oferta que anava més enllà de les parades i activitats, i que va contribuir a crear un ambient nadalenc càlid i proper.
Encesa de llums i suport institucional
Dissabte a la tarda va tenir lloc l'acte d'encesa de les llums de Nadal, un dels moments més simbòlics del cap de setmana. L'acte va comptar amb la presència de Josep-Ramon Mut, president delegat de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, acompanyat de Cristina Jiménez, responsable d'Anàlisi i Projectes d'Innovació Comercial.
Valoració positiva del cap de setmana
Des de l'Ajuntament de Fonollosa es fa una valoració molt positiva d'aquesta nova edició del Mercat de Nadal. El consistori destaca la capacitat de resiliència de l'esdeveniment davant les dificultats meteorològiques, així com la implicació dels paradistes, comerços i entitats locals. La bona resposta del públic ha convertit el mercat en un punt de trobada viu i participatiu, consolidant-lo com una cita destacada del calendari nadalenc del municipi.