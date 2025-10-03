Santpedor celebrarà les Jornades Europees de Patrimoni amb portes obertes i una Nit Romànica

Santpedor viurà el divendres 10 d'octubre dues activitats especials dins les Jornades Europees de Patrimoni: una jornada de portes obertes a Cal Clarassó i la celebració de la Nit Romànica a l'ermita de Sant Francesc, amb tallers artístics, concert i degustació de productes locals.
Portes obertes a Cal Clarassó
La primera de les activitats tindrà lloc a les 7 de la tarda, amb una jornada de portes obertes a l'antiga fàbrica de Cal Clarassó, reconvertida en nou equipament municipal. La visita estarà guiada per l'alcalde Agustí Comas, la regidora de l'àrea de les persones Marijó Aubarell i el tècnic de Patrimoni i Turisme, que donaran a conèixer la història i les noves funcions de l'espai. Aquesta activitat és gratuïta i no cal reserva prèvia.
La Nit Romànica a l'ermita de Sant Francesc
A partir d'1/4 de 9 del vespre, el protagonisme passarà a l'ermita de Sant Francesc amb la Nit Romànica. L'acte començarà amb una mostra-taller de pintura al fresc conduïda per la restauradora i conservadora d'art Violant Bonet (Vioguia), que explicarà el procés creatiu d'aquesta tècnica: des de la preparació del suport fins a l'aplicació dels pigments naturals.
Tot seguit, l'historiador de l'art Michel Desmier (El Jardí Romànic) oferirà una mostra-taller de pintura al tremp d'ou, tècnica ancestral que va donar vida a destacades obres de l'art medieval català, com els frontals de Lluçà, Espinelves i Sagàs.
Música i productes locals
La vetllada es completarà amb un concert a capella a càrrec de Ma'aima i una degustació de vins d'Artium i formatges de Cal Cantaré. Les entrades per participar a la Nit Romànica tenen un cost de 18 euros i es poden adquirir a Cal Cantaré fins a esgotar l'aforament.
Una iniciativa europea consolidada
Les activitats s'emmarquen dins les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), impulsades a Catalunya per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i promogudes pel Consell d'Europa i la Comissió Europea. Des del 1991, les JEP s'han consolidat com la iniciativa participativa més important d'Europa en matèria de patrimoni cultural, amb la implicació de municipis, museus, monuments i entitats culturals que obren les seves portes per apropar la riquesa i la diversitat patrimonial a la ciutadania.