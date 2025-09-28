Santpedor tanca la Fira de Sant Miquel amb gran afluència i més de 40 activitats

Santpedor ha posat punt final aquest cap de setmana a la Fira de Sant Miquel amb la celebració de la 35a Fira de Productes Naturals i Ecològics, que ha omplert els carrers amb músics i artistes i ha rebut una bona afluència de visitants. La cita ha comptat amb més de 40 activitats al llarg de tota la setmana, combinant art, cultura popular, gastronomia i espectacles.
Una fira amb segles d'història
La Fira de Sant Miquel és una de les més antigues de la Catalunya interior. El seu origen es remunta al segle XII, quan el rei Alfons va atorgar la carta de població a Santpedor i va establir aquest mercat com a punt de trobada d'artesania i ramaderia. Al llarg dels segles, la fira ha evolucionat i avui és una celebració de caràcter cultural i festiu molt arrelada al municipi.
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha destacat la implicació veïnal i associativa que fa possible l'esdeveniment: "La celebració és una de les més estimades pels santpedorencs i santpedorenques i això ho demostra el gran nombre de persones i entitats que s'hi han implicat".
Novetats i espais destacats
Enguany s'ha estrenat un espai més ampli dedicat als artistes locals al carrer Passeig i l'espai infantil s'ha traslladat a Cal Clarassó, amb la novetat d'un planetari que ha atret petits i grans. A més, la programació ha inclòs activitats diverses que han combinat xerrades, gastronomia, tallers i espectacles artístics.
El regidor de Fires i Festes, Jordi Rojas, ha explicat que la fira ha crescut en format i durada: "Enguany ja ha comptat amb activitats durant tota la setmana, amb xerrades, el birrafest, la fira d'entitats i tallers d'art".
Cultura popular i espectacles
El programa ha comptat amb activitats de cultura popular com la 41a Trobada Gegantera, organitzada pels Gegants de Santpedor, i la interpretació del conte gegant. Un altre dels moments destacats ha estat el Correfoc, amb les tradicionals enceses de lluïment, l'encesa del Timbaler i el castell de focs final.
A més, hi ha hagut espais musicals variats, com la sessió de música electrònica amb The Resilience in the Village i els concerts en directe de l'espai de food trucks a l'aparcament de Cal Llovet. També s'ha projectat un documental sobre un viatge amb bicicleta pels Andes i s'han ofert tallers i xerrades de sensibilització sobre la pau.
Cloenda amb humor
La fira s'ha tancat aquest diumenge al vespre amb l'espectacle La niña bonita d'en Peyu, que va omplir l'espai de Cal Llovet. Una actuació que ha posat punt final a una setmana intensa d'activitats i que ha reforçat el caràcter festiu i participatiu de la Fira de Sant Miquel.