El Consell Municipal de Solidaritat celebra 30 anys amb actes commemoratius a Manresa

Manresa ha commemorat aquest divendres i dissabte el 30è aniversari de la creació del Consell Municipal de Solidaritat, amb un programa d'actes que ha combinat espais de reflexió, memòria i activitats culturals al carrer. Les jornades han tingut un record especial per la cooperant manresana Flors Sirera i un missatge de suport al poble palestí, en un moment marcat pel conflicte i la denúncia de la situació que viu la població civil a la regió.
Una jornada de reflexió a la Plana de l'Om
Divendres a la tarda, l'auditori de la Plana de l'Om va acollir la sessió inaugural. L'acte va comptar amb la benvinguda de l'alcalde Marc Aloy i amb la presentació de diversos projectes sota el títol Els valors de la cooperació per construir societats fonamentades en la cultura de pau. Van intervenir-hi Jordi Cuadras, president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i Olívia Paton, de la Diputació de Barcelona.
A continuació es va celebrar la taula rodona La pau comença aquí i amb tu. Educació per la pau i la transformació social, amb la pedagoga Eva Bach i l'advocat i mediador Jordi Palou-Loverdos. La sessió es va cloure amb les intervencions del regidor de Cooperació, Pere Massegú, i representants del Consell Municipal de Solidaritat.
Activitats a la plaça Sant Domènec
Aquest dissabte, la plaça Sant Domènec ha estat l'escenari central de la jornada Sortim al carrer!, que ha ofert activitats durant tot el dia. La programació ha inclòs l'obra itinerant Siluetes d'aigua de Teatro en Movimento Callejerx, l'espectacle de Pallas@s en Rebeldía en suport al poble palestí i un vermut poètic amb Glosa Càustica.
També s'hi han fet tallers diversos, com de malabars i equilibris amb LaCrica, de reparació d'electrodomèstics amb la Comunalitat de Manresa i Llums a l'ombra, i de dansa africana amb Ada Saliou Diop. Les activitats gastronòmiques han tingut un paper destacat amb l'esmorzar organitzat per associacions equatorianes i colombianes i el dinar de germanor impulsat per entitats culturals de manresans nouvinguts.
Cloenda amb música
La jornada es tancarà amb el concert Banda sonora en temps de lluita a càrrec del pianista i compositor manresà Manel Camp. La música posarà punt final a un cap de setmana que ha volgut posar en valor la trajectòria de la Regidoria de Cooperació i del Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, creat l'any 1994, i que continua sent una eina clau per treballar la cooperació, la pau i la solidaritat des de l'àmbit local.
Exposicions i actes fins al desembre
Els actes d'aniversari continuaran. Durant el mes de novembre, una exposició al carrer repassarà els principals projectes de cooperació i emergències que Manresa ha impulsat a diferents països d'Àfrica, Amèrica del Sud, Àsia i Europa. L'objectiu és mostrar com la cooperació municipalista contribueix a abordar reptes globals i a reconstruir societats afectades per crisis humanitàries.
El programa es clourà el 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, amb una actuació de la cantant Lídia Pujol, que posarà veu a la necessitat de continuar treballant per la justícia i la pau.