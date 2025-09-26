L'Ajuntament de Manresa ha celebrat aquest divendres l'acte institucional de la Policia Local, coincidint amb el 159è aniversari de la fundació del cos. La cerimònia, presidida per l'alcalde Marc Aloy, el regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, i l'inspector en cap, Miquel Martínez, ha tingut lloc a la plaça Major i al Saló de Sessions. L'acte ha inclòs reconeixements a agents, ciutadans i col·laboradors i una conferència del director general de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya, Daniel Limones.
Reconeguts agents i ciutadania
Durant l'acte, sis agents han rebut la Medalla a la Permanència per vint anys de servei, mentre que nou membres del cos han estat condecorats per actuacions destacades. També s'ha fet una menció especial a l'Àrea de Proximitat i a un agent dels Mossos d'Esquadra per la seva col·laboració. A més, quatre ciutadans han estat distingits per accions exemplars de civisme i solidaritat.
Valoracions i demandes
En el seu parlament, l'inspector cap Miquel Martínez ha destacat l'evolució de recursos humans i materials de la Policia Local i ha defensat que actualment "la gent se sent més segura a la ciutat". També ha demanat recuperar la denominació històrica de Guàrdia Urbana. El regidor Anjo Valentí ha subratllat la professionalitat de tot el departament i les millores impulsades en l'últim any per reforçar la convivència i la seguretat.
L'alcalde Aloy: "Anem en la bona direcció"
L'alcalde Marc Aloy ha agraït la feina de la Policia Local i ha posat en valor mesures recents com la incorporació de nous agents, la creació de la unitat de delinqüència urbana, el gos policia, la comissaria de proximitat i la instal·lació de càmeres i noves tecnologies. Aloy ha remarcat que aquestes actuacions, combinades amb polítiques socials, "estan produint molt bons resultats" i ha defensat que el cos sigui més proper i accessible. Finalment, ha demanat una nova Llei de Policies Locals per garantir més estabilitat i millor gestió als municipis.