30 anys del SEM a Manresa: una base pionera i innovadora que ha fet més de 40.000 serveis

Aquest divendres, l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha acollit l'acte institucional de commemoració dels 30 anys de la base del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al Bages, que es va posar en marxa l'any 1995 i que des de llavors ha fet més de 40.000 serveis d'urgència i emergència extrahospitalària. La celebració ha reunit un centenar llarg de persones, entre professionals, autoritats i representants dels cossos d'emergència.
L'acte ha servit per reconèixer la trajectòria d'una base que ha estat fonamental en l'atenció urgent i que ha evolucionat al costat de la ciutat i del territori. Fermí Roqueta, cap de la base entre 1995 i 2020; Pep Mora, responsable entre 2020 i 2023, i l'actual cap, Grisel·la Subirà, han repassat la història i han remarcat la professionalització del servei, que ha passat de centrar-se sobretot en pacients traumàtics a atendre una majoria de patologies mèdiques.
Una activitat intensa i diversa
En 30 anys de trajectòria, el SEM de Manresa ha dut a terme 40.995 serveis, dels quals 38.114 han estat intervencions primàries en situacions d'emergència i urgència. La resta han estat trasllats interhospitalaris, imprescindibles per garantir que els pacients arribessin al centre adequat en funció de la complexitat dels casos.
Les dades reflecteixen també un canvi de perfil dels pacients. Segons les xifres, el 79,7% de les actuacions actuals han estat per patologies mèdiques, i només un 20,3% per traumàtiques. Aquesta evolució s'explica per la reducció dels accidents greus de trànsit i laborals, i per l'increment de l'atenció a pacients crònics, problemes mèdics aguts i casos vinculats a la salut mental.
Manresa, pionera i innovadora
La directora general del SEM a Catalunya, Anna Fontquerni, ha subratllat el paper pioner de Manresa: "Fa 30 anys, apostar per un servei d'atenció extrahospitalària no era tan evident com avui. En aquell moment, vuit de cada deu emergències eren pacients traumàtics, i la decisió de posar en marxa bases com la de Manresa va ser clau per salvar vides".
Fontquerni ha remarcat que la base del Bages s'ha distingit per ser innovadora i compromesa amb la seguretat del pacient: "Aquí es va començar a treballar molt precoçment amb protocols de seguretat i fins i tot es va elaborar una guia farmacològica pròpia abans que existís un document unificat a nivell català. Sempre han estat a la recerca de millores".
També ha posat en valor el vincle amb el territori: "El SEM de Manresa sempre ha tingut molt present la responsabilitat d'atendre bé les persones del Bages i que rebessin la millor assistència possible".
Una base que forma i difon coneixement
Més enllà de l'atenció a les emergències, la base del SEM a Althaia ha tingut un paper clau en la formació de professionals. L'equip ha participat en cursos, postgraus i màsters i ha estat present en la formació de cossos de seguretat de Manresa i del Bages. També ha tingut un vessant divulgatiu, amb tallers de primers auxilis oberts a la ciutadania i la participació en simulacres amb altres cossos d'emergència.
Aquesta tasca formativa ha contribuït a fer de Manresa un referent en la cultura de l'emergència i ha permès exportar coneixement i professionals a altres punts del país. De fet, com destacava Fontquerni, "molts dels professionals que han començat aquí després han tingut responsabilitats a nivell de tot Catalunya".
Cooperació entre serveis d'emergència
L'acte commemoratiu també ha posat de relleu la importància del treball coordinat amb altres cossos. A la segona part de la jornada han intervingut representants de la Policia Local, Protecció Civil, Bombers, Mossos d'Esquadra i UManresa, que col·laboren habitualment amb el SEM en actuacions i formació.
Aquest enfocament interdisciplinari és clau per garantir respostes ràpides i eficaces. Com ha recordat el metge Fermí Roqueta, "una emergència mai és només mèdica; requereix la implicació i la coordinació de molts actors".
El SEM avui: recursos i cobertura al Bages
Actualment, el SEM al Bages disposa de vuit unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), repartides pel territori, i tres unitats de Suport Vital Avançat (SVA):
- un vehicle d'intervenció ràpida (VIR) amb tècnic i metge,
- una unitat de Suport Vital Avançat d'Infermeria (SVAI) amb infermer i tècnic,
- i una unitat de Suport Vital Avançat Medicalitzat (SVAM), ubicada a Althaia i formada per metge, infermer i tècnic.
Aquests recursos garanteixen cobertura els 365 dies de l'any, amb capacitat de resposta immediata a qualsevol situació d'urgència.
Una evolució marcada per la transformació de les patologies
Si fa 30 anys la majoria de pacients atesos eren víctimes d'accidents greus, avui la realitat és ben diferent. Segons Fontquerni, "només un 13% dels pacients crítics són traumàtics, quan abans eren el 80%. La resta són pacients amb patologies mèdiques, molts d'ells crònics, i també casos de salut mental".
La directora general ha remarcat que això ha anat acompanyat d'una evolució del model: "Actualment, un 50% de les trucades al SEM es resolen de forma no presencial, gràcies a metges, infermers i psicòlegs que atenen telefònicament. Dels casos que requereixen desplaçament, un 80% es resolen amb unitats de suport bàsic i només un 20% necessiten equips avançats com el d'Althaia".
Mirant cap al futur
En la cloenda de l'acte, les autoritats han coincidit a destacar que el SEM és un servei imprescindible i en constant evolució. L'alcalde de Manresa i president del Patronat d'Althaia, Marc Aloy, ha agraït "la feina de tots els professionals que han fet possible aquestes tres dècades d'assistència i que han salvat milers de vides".
Per la seva banda, el director general d'Althaia, Manel Jovells, ha posat en valor la importància de continuar invertint en formació i innovació, mentre que la directora general del SEM, Anna Fontquerni, ha conclòs que el repte és "mantenir l'esperit pioner de la base de Manresa i seguir adaptant-nos a les necessitats canviants de la societat i del sistema sanitari".