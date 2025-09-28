Més de 250 dones participen a Manresa en la V Trobada de Formació i Debat feminista

Manresa ha acollit aquest cap de setmana més de 250 dones inscrites a la V Trobada de Formació i Debat, organitzada per la Xarxa de Feministes Anticapitalistes dels Països Catalans. Activistes, pensadores i col·lectius han compartit reflexions i experiències per afrontar reptes polítics i socials globals des del feminisme. La jornada ha combinat espais de debat, tallers pràctics i activitats culturals, amb l'objectiu de reforçar estratègies comunes i la col·laboració entre moviments.
Una taula rodona per abordar l'auge de l'extrema dreta
El programa es va iniciar dissabte al matí al teatre Els Carlins amb la taula rodona Com fem front a l'aliança internacional feixista?. Les ponents van analitzar l'ascens de l'extrema dreta i les seves conseqüències per als drets humans. Hi van intervenir Mònica Clua, professora de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra; Özgür Güneş Öztürk, sòcia fundadora de la cooperativa Col·lectivaT i professora de la Universitat de Lleida, i Ixeya Quesada, militant de la Xarxa que hi va aportar la perspectiva LGBTIQ+.
La sessió va permetre situar el debat en un context internacional i va plantejar la necessitat de pensar estratègies globals per fer front a polítiques autoritàries i regressives. Les ponents van coincidir en assenyalar la importància de mantenir la vigilància democràtica i de reforçar els espais de resistència feminista com a resposta a l'avenç del feixisme.
Formacions i tallers per enfortir el moviment
A la tarda, la trobada va continuar amb una primera franja de tallers i formacions simultànies. Entre les temàtiques tractades hi havia el sistema de cures i les condicions laborals de les seves treballadores, la relació entre feminisme i lluita de classes, les violències masclistes dins les pròpies comunitats i les pràctiques militants sostenibles.
Entre les ponents destacaven Francesca Poggi, del sindicat de dones migrants Sindillar; la pensadora comunista queer Ira Hybris; el col·lectiu AAMAS de Manresa, especialitzat en l'abordatge de la violència patriarcal, i representants del Comitè Jineoloji de Catalunya, vinculat a les lluites de les dones del Kurdistan. Les sessions van combinar reflexió teòrica i propostes pràctiques, amb una alta participació de les assistents.
En una segona franja de la tarda, es van obrir nous espais de debat sobre les mancances i els biaixos en el sistema de protecció a la infància i adolescència, la perspectiva prodrets en relació amb el treball sexual, la lluita contra el feixisme a les xarxes socials i el paper del feminisme en l'autorganització laboral. Les activitats van comptar amb col·lectius i activistes com Criando Alianzas, Proyecto Una, ELA Sindikatua, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Laura Macaya, Janet Mérida i Anaïs Borràs.
Cloenda amb música i suport mutu
La jornada es va tancar a l'Ateneu Popular la Séquia amb un acte de cloenda que va combinar música i reivindicació. Les actuacions de Maria Ribot i Marina Lluc van donar pas a la presentació de col·lectius convidats com Tombem Aliança Catalana, que dona suport a tretze activistes encausades per plantar cara als discursos d'odi del partit d'ultradreta Aliança Catalana, i Acord Social Valencià, nascut arran de la dana que va afectar comarques valencianes el 2024 com a resposta a les polítiques del PP i Vox.
L'acte va continuar amb un sopar col·lectiu i amb els concerts de Rude Girls Club i Núrk, que van posar punt final a una trobada que ha combinat debat polític, suport mutu i cultura. Segons les organitzadores, l'objectiu de la jornada era "enfortir les xarxes feministes anticapitalistes arreu dels Països Catalans, compartir coneixements i estratègies, i construir respostes conjuntes davant les amenaces globals".
Manresa, punt de trobada feminista
La V Trobada de Formació i Debat ha consolidat Manresa com un espai de referència per al feminisme anticapitalista dels Països Catalans. Amb més de 250 dones inscrites i una programació intensa de debats i tallers, la cita ha posat de manifest la necessitat de generar espais comuns per compartir coneixements, impulsar noves aliances i enfortir les xarxes de resistència davant els reptes globals.
L'èxit de participació i la diversitat de col·lectius representats reforcen la voluntat de continuar celebrant trobades d'aquest tipus, que volen ser un punt de trobada regular per al feminisme militant i transformador.