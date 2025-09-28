Més de cent participants a la 14a Trobada de Dones del Bages a Castellgalí

Castellgalí ha acollit aquest cap de setmana la 14a Trobada de Dones del Bages, organitzada pel Consell Comarcal, amb la participació d'un centenar llarg de dones de diversos municipis. L'acte ha comptat amb la presència de la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Eva Menor; la consellera comarcal d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat, Àdria Mazcuñan, i l'alcalde de Castellgalí, Cristófol Gimeno.
Un espai de visibilització i complicitats
En la seva intervenció, Àdria Mazcuñan ha remarcat que la trobada és "un espai d'enfortiment col·lectiu i de celebració" i que "permet visibilitzar el paper actiu i transformador de les dones del Bages, alhora que reforça la xarxa de complicitats que fa avançar la comarca".
Treballar en xarxa, un valor essencial
La consellera Eva Menor ha qualificat la jornada d'"imprescindible per al feminisme", tot subratllant que "les dones no som un col·lectiu, som la meitat de la població i del talent disponible de la societat". En aquest sentit, ha destacat que mobilitzar aquest potencial és clau no només per a les dones, sinó per al conjunt del país.
Tallers i reflexió col·lectiva
La trobada ha combinat moments de convivència i celebració amb tallers i activitats adreçades a la reflexió i l'anàlisi d'alguns reptes actuals, com les violències en entorns digitals. Tot plegat, amb l'objectiu de seguir avançant en la igualtat i enfortir el teixit comunitari de la comarca.