El Consell Comarcal activa la convocatòria InnoBages 2025 per connectar recerca i empreses al Bages

El Consell Comarcal del Bages ha obert la convocatòria InnoBages 2025, una línia d'ajuts que té com a objectiu acostar la recerca universitària al món empresarial i generar projectes amb impacte directe al territori. Amb una dotació total de 23.400 euros, el programa enforteix el vincle entre la UPC Manresa (EPSEM), l'alumnat de màsters i les empreses locals, posant en valor la innovació aplicada com a motor de competitivitat.
Dues fases de suport
Els ajuts s'estructuren en dues fases complementàries:
- La primera fase, adreçada a personal investigador de l'EPSEM – UPC, destina 1.500 euros per projecte presentat en col·laboració amb una empresa de la comarca.
- La segona fase, vinculada als projectes seleccionats, ofereix 2.400 euros a cada estudiant de màster que s'hi incorpori, amb l'objectiu que el talent jove participi en la recerca i transfereixi coneixement a l'activitat empresarial.
El calendari estableix que la primera fase estarà oberta del 8 de setembre al 6 d'octubre. La segona s'activarà l'endemà de la resolució i restarà disponible durant quinze dies hàbils.
Criteris de valoració
La selecció de les propostes tindrà en compte aspectes com la qualitat de la memòria, la coherència entre objectius i activitats, l'impacte econòmic al Bages, l'alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la transferibilitat dels resultats a l'empresa.
En el cas dels estudiants, es valoraran la motivació, l'encaix amb el projecte i l'expedient acadèmic.
Declaracions institucionals
La consellera de Desenvolupament Econòmic i Coneixement del Consell Comarcal, Marta Viladés, ha subratllat que InnoBages és "un projecte pioner i de referència que actua com a tractor per al territori". Viladés ha destacat els beneficis del programa per a tots els agents implicats: "Acosta la recerca a les pimes i facilita col·laboracions reals amb la universitat. Per a les empreses és un complement que els facilita innovar, per a l'estudiant és una rampa de llançament cap a la recerca, i per al Bages és innovació que es queda i suma any rere any".
Un compromís amb el territori
Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Bages referma el seu compromís amb la transferència de coneixement i la competitivitat local. InnoBages es consolida com un instrument per fomentar la recerca aplicada i la simbiosi universitat-empresa, generant resultats tangibles per al desenvolupament econòmic i social del Bages.
Les sol·licituds es poden presentar al Registre del Consell Comarcal del Bages, tant de manera presencial com telemàtica. Tota la informació i documentació està disponible en aquest enllaç.
Per a consultes i suport en la tramitació, el Consell posa a disposició el correu peconomica@ccbages.cat i el telèfon 610 207 986.