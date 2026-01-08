L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central acompanya 57 entitats i en promou 9 de noves al Bages

Durant el darrer any, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha realitzat 431 hores d'acompanyament a 57 entitats del Bages, ajudant a crear noves iniciatives i fomentant la cultura i el cooperativisme al territori. Entre els projectes acompanyats hi figuren HIFA, Ca la Naïta, Supercoop Manresa i Senders Vius. L'ens també ha col·laborat en la publicació de llibres de memòria històrica del cooperativisme.
Acompanyament i formació en economia social i solidària
L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central continua sent un punt de referència per a les iniciatives d'economia social i solidària (ESS) de la comarca. Durant el darrer any, ha acompanyat 57 entitats del Bages amb un total de 431 hores destinades a assessorament, formació i facilitació de projectes. Algunes de les entitats beneficiàries són la Xarranca, el Taller dels Milfils, la Notworking, Supercoop Manresa, la Codornella, l'Ecoxarxa del Bages, Senders Vius, El Nord de la Dona o Permacultura Cal Riols.
Un dels serveis principals de l'Ateneu és el suport a projectes que busquen constituir cooperatives o associacions, així com la realització de formacions específiques sobre ESS. A més, l'entitat actua com a facilitadora de xarxa, fomentant la intercooperació i la col·laboració entre les entitats del territori. En total, durant l'últim any, l'Ateneu ha registrat 127 acompanyaments a la Catalunya Central, amb 925 hores dedicades, una xifra que supera en dues-centes hores l'any anterior, essent el principal pol cooperatiu de Catalunya.
La participació en les activitats de l'Ateneu ha estat destacable: 2.527 persones han pres part en les diferents iniciatives, que inclouen tant activitats pròpies com la col·laboració en esdeveniments del territori, com la fira alTERna't a Osona o la Festa del Riu de Manresa.
Noves entitats i inserció de projectes
Durant el darrer any, l'Ateneu ha col·laborat en la creació de nou entitats. Entre elles destaca HIFA, una cooperativa formada per educadors i educadores que treballen en projectes de dinamització comunitària al barri de la Font dels Capellans de Manresa. També s'ha constituït l'associació Ca la Naïta, impulsada pel cercle de cultura de l'Ateneu, destinada a projectes culturals i artístics que promouen la participació ciutadana.
El cercle de cultura de l'Ateneu, format per entitats com Kult, Casa de la Música de Manresa, Txarango i Vesc, així com per participants com Cultura pel Bé Comú, Pol·len Edicions i Propaganda pel Fet, juga un paper clau en la dinamització del sector cultural de la comarca. Gràcies a aquesta activitat, s'han registrat un total de 51 insercions que han permès impulsar projectes culturals arreu del territori.
Cooperatives històriques i memòria del cooperativisme
A més de l'acompanyament a projectes nous, l'Ateneu ha mantingut la seva tasca de suport a cooperatives històriques com L'Agrícola de Sant Fruitós de Bages i L'Amistat de Montesquiu. També ha col·laborat en la publicació de dos llibres sobre memòria històrica i cooperativisme: El cooperativisme al Berguedà: una història de l'economia social i solidària (1869-2025), de l'historiador Daniel Raya Crespi, i La Familiar de Sant Pere de Torelló: història d'una cooperativa centenària (1920-2025), de Joan Torrents Juncà. Els llibres formen part del projecte El fil de la cooperació, conjunt amb el Museu del Ter de Manlleu, que vol posar en valor la trajectòria del cooperativisme a Catalunya Central.
Estratègia i objectius de l'Ateneu
L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és un servei públic impulsat per la Xarxa d'Ateneus Cooperatius de Catalunya (XAC), que té com a objectiu enfortir l'Economia Social i Solidària i promoure el cooperativisme a les comarques del Bages, el Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona i el Solsonès. Els serveis de l'Ateneu estan dirigits a persones i projectes que busquen desenvolupar iniciatives socioeconòmiques transformadores, basades en la col·laboració, la democràcia interna i l'arrelament al territori.
A més de l'acompanyament individual, l'Ateneu ofereix formació, assessorament en creació d'entitats, dinamització de xarxes i facilitació de projectes conjunts, contribuint així a la construcció d'una economia més justa, sostenible i cohesionada. Aquesta tasca també inclou la creació de vincles amb la cultura, l'educació i la memòria històrica, que permeten enfortir el teixit social i econòmic del territori.
Amb catorze ateneus cooperatius a Catalunya, la Xarxa d'Ateneus Cooperatius forma part del Programa d'Economia Social de la Generalitat, i actua com a motor de desenvolupament territorial i inclusió socioeconòmica. A través d'aquestes iniciatives, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central consolida el seu paper de referent per al cooperativisme i l'economia social i solidària, connectant persones, entitats i projectes amb l'objectiu de transformar el territori de manera col·lectiva.