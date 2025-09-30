Una cooperativa de dones enginyeres del Marroc porta les seves solucions solars a la Catalunya Central

L'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central ha rebut aquest cap de setmana la visita de la cooperativa marroquina Sun Power, formada íntegrament per dones enginyeres de Tànger. La seva estada va començar diumenge a la fira alTERna't de l'economia social i solidària d'Osona, celebrada a l'Embarcador del Ter de Manlleu, on han participat amb una parada dedicada a l'Unió Achamali de plantes aromàtiques i medicinals, la secció de la cooperativa que treballa per una agricultura sostenible i la preservació de la biodiversitat.
Després de la fira, la delegació va visitar la finca Mas Vinyoles de Sambucus, a Sant Pere de Torelló, un espai que també promou el cultiu de plantes aromàtiques i medicinals. La trobada va permetre intercanviar experiències entre projectes locals i internacionals que comparteixen valors de sostenibilitat i economia social.
Solucions solars i empoderament femení
Sun Power ofereix forns i assecadors solars que permeten aprofitar l'energia del sol per cuinar i conservar aliments, reduint la dependència dels combustibles fòssils. A més, la cooperativa impulsa formacions i activitats de sensibilització amb l'objectiu de promoure les energies renovables i contribuir a la protecció del medi ambient.
Un dels trets diferencials del projecte és que està liderat íntegrament per dones enginyeres, fet que reforça la seva vocació de creació d'ocupació femenina i consolidació del teixit socioeconòmic local.
Presentació a la UPC Manresa
Dilluns, la cooperativa va presentar el seu projecte a la UPC Manresa, en una xerrada que va posar en valor la innovació tecnològica i el paper de la cooperació internacional en l'àmbit de l'economia social. L'acte va servir per destacar com iniciatives com Sun Power poden esdevenir models replicables a altres territoris.
La visita també va incloure una reunió prèvia amb representants institucionals, entre ells el director general d'Economia Social, David Bonvehí, el director regional de l'ODCO de Tànger Tetuan, Nouas Jamal, i el director de la Cambra de Comerç Regional CCISTTA, Yajjou Mohamed, juntament amb membres de l'Ateneu Cooperatiu i de la xarxa alTERna't.
Amb aquesta agenda, l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central reforça els seus lligams amb projectes internacionals que, com Sun Power, combinen innovació, sostenibilitat i empoderament femení.