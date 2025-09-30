Tres projectes de Manresa, reconeguts com a bones pràctiques pels governs locals

Els projectes municipals Xarxa MEI, Conciliabus i Emmiralla't, impulsats per l'Ajuntament de Manresa, han estat reconeguts i incorporats al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP), que promou la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Segons aquestes institucions, les tres iniciatives representen exemples innovadors i de qualitat que poden servir de referència per a altres municipis i entitats locals. Les experiències també es difonen a través del web del Banc i de les xarxes socials per fomentar la seva replicabilitat.
Xarxa Manresa Escoles Innovadores
La Xarxa MEI (Manresa Escoles Innovadores) és un espai de trobada per al personal docent dels centres de la ciutat amb l'objectiu de compartir coneixements i bones pràctiques pedagògiques. Des del 2020, ha reunit una trentena d'educadors i educadores de tots els nivells -des d'escoles bressol fins a educació especial- en tres sessions anuals dedicades a una temàtica concreta. A través de les ponències i el debat, la iniciativa afavoreix la cohesió entre centres i impulsa la implementació de noves propostes educatives que repercuteixen en la qualitat de l'aprenentatge.
El Conciliabus
El Conciliabus és un servei gratuït i universal que acompanya infants a l'escola amb monitoratge, amb l'objectiu de facilitar la conciliació familiar i alhora fomentar la mobilitat sostenible i l'autonomia dels més petits. Actualment, més de 150 alumnes de sis escoles utilitzen alguna de les deu rutes actives, que es poden fer a peu, en autobús urbà o en bicicleta. El projecte té un fort component comunitari i participatiu, ja que es coordina a través d'una comissió que reuneix les famílies, els centres educatius i els monitors.
Emmiralla't
La campanya Emmiralla't treballa per combatre la pressió estètica i prevenir els trastorns de conducta alimentària entre els adolescents. Inclou nou actuacions i recursos, com la distribució de la bossa Emmiralla't amb materials audiovisuals, llibres i jocs als instituts i entitats juvenils, o l'experiència Emmiralla't al Pius, en què alumnes de 3r d'ESO van crear vídeos reflexius sobre la pressió estètica i el benestar emocional. El projecte ha generat espais de diàleg on els joves poden parlar obertament de qüestions com la grassofòbia, les violències masclistes o el racisme, i ha tingut un impacte molt positiu en la comunitat educativa.
El Banc de Bones Pràctiques
El Banc de Bones Pràctiques es va crear el 1999 per promoure la innovació i la millora en els governs locals, mitjançant la difusió d'experiències reeixides i l'intercanvi de coneixement entre municipis. El projecte es basa en el treball en xarxa amb ajuntaments de més de 5.000 habitants, la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer i experts en polítiques públiques. Les fases inclouen la detecció i avaluació de bones pràctiques i la seva posterior difusió perquè puguin ser replicades en altres territoris.
Amb la incorporació de la Xarxa MEI, el Conciliabus i Emmiralla't, Manresa se situa com a referent en innovació local, posant en valor el seu compromís amb l'educació, la conciliació familiar i la salut emocional de la ciutadania.