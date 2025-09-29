El Museu del Barroc es mostra als docents de Manresa

Aquest dilluns a la tarda, l'espai Acollida del Museu del Barroc de Catalunya ha estat l'escenari de l'acte inaugural del curs escolar 2025-26., que també ha servit a l'equipament per mostrar les activitats pensades per als centres escolars. El director del Museu, Francesc Vilà, ha donat la benvinguda al professorat, seguit pel regidor d'Educació, Pol Huguet, que ha avançat alguns dels projectes en marxa des de l'Ajuntament de Manresa.
Anna Comas, tècnica del museu, ha detallat les activitats i tallers del servei educatiu, i els docents han pogut participar en un tastet de les propostes per etapes. L'acte s'ha acompanyat d'una interpretació musical a càrrec d'alumnes del Conservatori de Música de Manresa i d'una mostra d'obres d'alumnes de gravat de l'Escola d'Arts.
Suport institucional al professorat
La directora territorial d'Educació i Formació Professional a la Catalunya Central, Saray Gómez Ortiz, ha posat en valor la tasca del professorat i el seu impacte en l'alumnat. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha clos l'acte amb un repàs de la situació de la ciutat i la voluntat del govern municipal de donar suport als docents en la seva tasca educativa.