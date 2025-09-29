Condemna unànime de les amenaces i insults contra càrrecs electes i personal municipal

El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Bages, el Consell Comarcal i la Delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central han emès un comunicat conjunt en què condemnen "de manera rotunda" qualsevol amenaça, agressió o actitud intimidatòria contra càrrecs electes i treballadors municipals. Les institucions alerten que en els darrers mesos s'han produït diversos episodis d'aquest tipus en municipis com Sant Salvador de Guardiola, Navarcles, Avinyó i Castellbell i el Vilar, entre d'altres.
Una condemna clara i sense matisos
El comunicat posa de manifest que la democràcia és "incompatible amb la violència" i que qualsevol discrepància política o social s'ha de canalitzar dins d'un marc de respecte i convivència. "La intimidació, l'amenaça o l'agressió no tenen cabuda en una societat democràtica", afirma el text, que denuncia la proliferació de conductes verbals violentes i actituds intimidatòries contra representants públics i personal al servei de les administracions.
Les institucions signants remarquen que "no hi haurà cap tolerància" amb aquests comportaments i recorden que els valors que han de regir la vida política i social al Bages són els del diàleg, la tolerància i el respecte.
Coordinació amb cossos policials
Davant dels casos registrats, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, el Consell Comarcal i la Delegació del Govern asseguren que treballen de manera coordinada amb els Mossos d'Esquadra, les policies locals i els vigilants municipals per garantir "una resposta immediata i contundent" davant qualsevol amenaça, agressió, intent d'agressió o acció intimidatòria.
A més, es compromet a denunciar de forma immediata qualsevol incident d'aquest tipus i a activar la resposta institucional que correspongui. L'objectiu és garantir un espai públic segur per a tothom i preservar la convivència democràtica.
Suport als càrrecs electes i treballadors públics
Les institucions volen expressar també el seu suport als representants electes i als treballadors i treballadores públiques que han estat objecte de pressions o insults. En el comunicat fan una crida a la responsabilitat col·lectiva, recordant que les discrepàncies i els desacords formen part de la vida democràtica, però que han de canalitzar-se sempre per vies cíviques i legals.
"La coacció i la violència no poden substituir el debat ni la confrontació d'idees", remarquen. En aquest sentit, subratllen que els ajuntaments són institucions fonamentals per a la cohesió social i el benestar col·lectiu, i que cal protegir-los d'actituds que busquen generar por o desestabilització.
Una crida a preservar els valors democràtics
Finalment, el comunicat recorda que el Bages s'ha construït al llarg dels anys sobre els valors del diàleg i el respecte, i que és responsabilitat de tota la ciutadania preservar aquest model de convivència. "No permetrem que la violència desvirtuï aquesta manera de conviure", conclouen les institucions, tot advertint que es mantindrà "una posició ferma i implacable" contra qualsevol mostra d'odi o agressivitat.
Amb aquest posicionament conjunt, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses, el Consell Comarcal del Bages i la Delegació del Govern volen llançar un missatge clar a la ciutadania: les institucions i el personal que les serveix han de poder exercir les seves funcions en un marc de seguretat i respecte, sense por a amenaces ni intimidacions.