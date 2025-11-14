Cardona perd 360.000 euros per al pavelló i l'oposició reclama explicacions al govern municipal

La redefinició del projecte de millora del pavelló esportiu de Cardona ha comportat la pèrdua d'una subvenció dels Next Generation de més de 360.000 euros, fet que ha obligat a replantejar les obres amb un pressupost menor. El PSC acusa el govern local de manca de transparència i de mala gestió, mentre que el consistori busca alternatives per mantenir les millores bàsiques previstes.
Una reconfiguració del projecte que deixa el pavelló sense el finançament principal
El projecte de renovació del pavelló esportiu ha hagut de replantejar-se arran de la renúncia de l'empresa adjudicatària just abans d'iniciar les obres. Aquest canvi ha fet impossible complir els terminis exigits pels fons Next Generation, cosa que ha comportat la pèrdua d'una subvenció de més de 360.000 euros. D'aquesta manera, el projecte s'ha vist reduït i només es podrà tirar endavant amb dues altres línies d'ajuts que sumen prop de 270.000 euros.
Amb el pressupost retallat, les actuacions previstes se centraran en millores d'aïllament, tancaments i eficiència energètica, així com en una intervenció parcial a la coberta. La retirada del fibrociment, que representava la part més costosa i que havia de finançar-se amb la subvenció estatal, queda descartada en aquesta fase. El consistori confia tenir el projecte redefinit aquest novembre i executar les obres el 2026, amb contractes menors per agilitzar els tràmits.
El PSC carrega contra la gestió municipal i denuncia manca de comunicació
El PSC de Cardona ha reaccionat amb duresa a la pèrdua de la subvenció, que considera un error greu en la gestió d'un equipament essencial per als clubs esportius del municipi. Els socialistes lamenten que l'ajut, atorgat des de fa més d'un any i mig, s'hagi deixat perdre i alerten que els principals perjudicats són les entitats que utilitzen el pavelló, com els clubs de bàsquet, futbol sala i patinatge, que reclamen millores urgents.
El grup denuncia també la manca d'informació per part del govern municipal, assegurant que fa més d'un mes que reclamen el número d'expedient sense obtenir resposta. Afirmen que s'han assabentat de la situació pels mitjans i ho qualifiquen de "manca de respecte" tant als grups municipals com al veïnat. Segons el PSC, l'actitud del govern local evidencia problemes de comunicació ja detectats en altres àmbits, com la negociació de les ordenances fiscals.
Mirant cap al futur: millores immediates i un nou pavelló a mitjà termini
Malgrat la reducció del projecte actual, l'Ajuntament manté la voluntat d'adequar les instal·lacions per garantir-ne l'ús en bones condicions mentre avança la planificació d'un nou pavelló. Un estudi de la Diputació apunta que seria viable construir-lo al mateix emplaçament, i s'estudien diverses opcions per definir un equipament polivalent i integrat a la zona esportiva.
Paral·lelament, s'ha de cobrir la pista de la zona de la biblioteca perquè pugui acollir activitats durant la futura construcció del nou pavelló. El consistori també preveu optar a una nova subvenció de la Diputació, la convocatòria de la qual està prevista aquest novembre.
El debat polític marcarà els pròxims passos
El PSC considera que la situació és una mostra de "desgast" del projecte d'ERC i assegura estar preparat per oferir una alternativa al govern municipal. El futur de les obres del pavelló, així com les opcions de finançament addicional, dependran ara tant de les properes decisions tècniques com de l'evolució del clima polític al consistori.