19 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Política

Manresa acollirà un nou taller ferroviari de Renfe amb una inversió de 40 milions d'euros

El projecte, que ha d'estar finalitzat el 2029, reforçarà el paper estratègic de la ciutat i millorarà el servei de Rodalies

  • El diputat Ferran Verdejo i el regidor Anjo Valentí davant de l'estació de la Renfe de Manresa -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de desembre de 2025 a les 14:20
Actualitzat el 19 de desembre de 2025 a les 14:26

Manresa acollirà un nou taller ferroviari de manteniment de Renfe a l'entorn de l'estació, amb una inversió prevista de 40 milions d'euros. El projecte, impulsat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i Renfe, vol millorar la fiabilitat del servei ferroviari, generar ocupació i consolidar la capital del Bages com un node de referència dins del sistema ferroviari català. La previsió és que estigui operatiu l'any 2029.

Un equipament ferroviari estratègic a Manresa

La construcció del nou taller ferroviari de Renfe a Manresa suposarà una actuació de gran abast a l'estació de la ciutat. El projecte inclou tant obra civil com la dotació d'equipament industrial especialitzat per al manteniment de trens, amb l'objectiu d'augmentar la capacitat operativa i adaptar les instal·lacions als nous models ferroviaris.

Aquesta inversió de 40 milions d'euros situa Manresa dins del mapa de les grans inversions ferroviàries de l'Estat i reforça el seu paper com a infraestructura clau per al manteniment dels serveis de Rodalies i Mitja Distància. Segons el diputat al Congrés espanyol pel PSC, Ferran Verdejo, no es tracta d'una actuació puntual, sinó d'un "projecte estructural amb impacte a llarg termini sobre el territori".

Millora del servei i retorn al territori

Entre els principals objectius del nou taller hi ha la millora de la fiabilitat del servei ferroviari i el reforç del manteniment preventiu, factors clau per reduir incidències i avaries. Alhora, el projecte ha de contribuir a una millor qualitat del servei per als usuaris habituals del tren al Bages i a la resta de comarques centrals.

El taller també ha de tenir un impacte directe en l'economia local, amb la creació d'ocupació directa i indirecta i la dinamització del teixit industrial vinculat al sector ferroviari. A més, consolida l'aposta pel transport públic i sostenible com a eix de desenvolupament econòmic, social i ambiental.

Un projecte emmarcat en el pla estatal de Renfe

El nou taller de Manresa forma part del Pla de modernització integral dels tallers de manteniment de Renfe a l'Estat, anunciat pel ministre de Transports, Óscar Puente. Aquest pla preveu una inversió global de 1.000 milions d'euros fins a l'any 2030 per modernitzar infraestructures clau, incorporar equipament d'última generació i digitalitzar els processos de manteniment.

L'objectiu del pla és adaptar els tallers als nous models de tren, millorar l'eficiència energètica i tecnològica i reforçar el paper del ferrocarril com a servei públic essencial. En aquest context, la inclusió de Manresa dins del programa d'inversions reforça la idea de reequilibri territorial i cohesió entre regions.

Caràcter estratègic

Ferran Verdejo ha destacat el caràcter estratègic del projecte: "El pla de modernització dels tallers de Renfe és una aposta estratègica del Govern d'Espanya per reforçar el ferrocarril com a servei públic, modernitzar infraestructures clau i garantir un transport més fiable, sostenible i adaptat als reptes de futur". Verdejo ha afegit que "aquesta inversió demostra que quan els socialistes governem, les infraestructures deixen de ser promeses i es converteixen en projectes concrets, amb calendari, pressupost i impacte real sobre el territori". El diputat també ha destacat que el pla està consensuat amb Territori de la Generalitat, en el marc de l'empresa mixta que gestionarà Renfe a partir del 2026.

Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde de Manresa, Anjo Valentí, ha valorat molt positivament l'anunci: "La construcció del nou taller ferroviari a Manresa, amb una inversió de 40 milions d'euros, és una molt bona notícia per a la ciutat: genera activitat econòmica, ocupació qualificada i consolida Manresa com a punt estratègic del sistema ferroviari". Valentí ha subratllat també que el projecte "és una aposta clara per millorar el servei ferroviari que utilitzen cada dia molts manresans i manresanes, amb més fiabilitat i menys incidències".

Una aposta política pel ferrocarril

Des del PSC, el projecte s'emmarca en la voluntat del Govern espanyol de prioritzar infraestructures útils i al servei de la ciutadania, "amb inversions reals i compromisos concrets". Tant des del Congrés dels Diputats com des del territori, els socialistes han fet seguiment del Pla de Rodalies per garantir que les millores arribin també a les línies i estacions del Bages.

Amb la construcció del nou taller ferroviari, Manresa fa un pas endavant per consolidar-se com a peça clau del sistema ferroviari català i com a ciutat estratègica en el desenvolupament d'un model de mobilitat més sostenible i equilibrat territorialment.

Et pot interessar