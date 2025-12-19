Manresa acollirà un nou taller ferroviari de Renfe amb una inversió de 40 milions d'euros

Manresa acollirà un nou taller ferroviari de manteniment de Renfe a l'entorn de l'estació, amb una inversió prevista de 40 milions d'euros. El projecte, impulsat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i Renfe, vol millorar la fiabilitat del servei ferroviari, generar ocupació i consolidar la capital del Bages com un node de referència dins del sistema ferroviari català. La previsió és que estigui operatiu l'any 2029.
Un equipament ferroviari estratègic a Manresa
La construcció del nou taller ferroviari de Renfe a Manresa suposarà una actuació de gran abast a l'estació de la ciutat. El projecte inclou tant obra civil com la dotació d'equipament industrial especialitzat per al manteniment de trens, amb l'objectiu d'augmentar la capacitat operativa i adaptar les instal·lacions als nous models ferroviaris.
Aquesta inversió de 40 milions d'euros situa Manresa dins del mapa de les grans inversions ferroviàries de l'Estat i reforça el seu paper com a infraestructura clau per al manteniment dels serveis de Rodalies i Mitja Distància. Segons el diputat al Congrés espanyol pel PSC, Ferran Verdejo, no es tracta d'una actuació puntual, sinó d'un "projecte estructural amb impacte a llarg termini sobre el territori".
Millora del servei i retorn al territori
Entre els principals objectius del nou taller hi ha la millora de la fiabilitat del servei ferroviari i el reforç del manteniment preventiu, factors clau per reduir incidències i avaries. Alhora, el projecte ha de contribuir a una millor qualitat del servei per als usuaris habituals del tren al Bages i a la resta de comarques centrals.
El taller també ha de tenir un impacte directe en l'economia local, amb la creació d'ocupació directa i indirecta i la dinamització del teixit industrial vinculat al sector ferroviari. A més, consolida l'aposta pel transport públic i sostenible com a eix de desenvolupament econòmic, social i ambiental.
Un projecte emmarcat en el pla estatal de Renfe
El nou taller de Manresa forma part del Pla de modernització integral dels tallers de manteniment de Renfe a l'Estat, anunciat pel ministre de Transports, Óscar Puente. Aquest pla preveu una inversió global de 1.000 milions d'euros fins a l'any 2030 per modernitzar infraestructures clau, incorporar equipament d'última generació i digitalitzar els processos de manteniment.
L'objectiu del pla és adaptar els tallers als nous models de tren, millorar l'eficiència energètica i tecnològica i reforçar el paper del ferrocarril com a servei públic essencial. En aquest context, la inclusió de Manresa dins del programa d'inversions reforça la idea de reequilibri territorial i cohesió entre regions.
Caràcter estratègic
Ferran Verdejo ha destacat el caràcter estratègic del projecte: "El pla de modernització dels tallers de Renfe és una aposta estratègica del Govern d'Espanya per reforçar el ferrocarril com a servei públic, modernitzar infraestructures clau i garantir un transport més fiable, sostenible i adaptat als reptes de futur". Verdejo ha afegit que "aquesta inversió demostra que quan els socialistes governem, les infraestructures deixen de ser promeses i es converteixen en projectes concrets, amb calendari, pressupost i impacte real sobre el territori". El diputat també ha destacat que el pla està consensuat amb Territori de la Generalitat, en el marc de l'empresa mixta que gestionarà Renfe a partir del 2026.
Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde de Manresa, Anjo Valentí, ha valorat molt positivament l'anunci: "La construcció del nou taller ferroviari a Manresa, amb una inversió de 40 milions d'euros, és una molt bona notícia per a la ciutat: genera activitat econòmica, ocupació qualificada i consolida Manresa com a punt estratègic del sistema ferroviari". Valentí ha subratllat també que el projecte "és una aposta clara per millorar el servei ferroviari que utilitzen cada dia molts manresans i manresanes, amb més fiabilitat i menys incidències".
Una aposta política pel ferrocarril
Des del PSC, el projecte s'emmarca en la voluntat del Govern espanyol de prioritzar infraestructures útils i al servei de la ciutadania, "amb inversions reals i compromisos concrets". Tant des del Congrés dels Diputats com des del territori, els socialistes han fet seguiment del Pla de Rodalies per garantir que les millores arribin també a les línies i estacions del Bages.
Amb la construcció del nou taller ferroviari, Manresa fa un pas endavant per consolidar-se com a peça clau del sistema ferroviari català i com a ciutat estratègica en el desenvolupament d'un model de mobilitat més sostenible i equilibrat territorialment.