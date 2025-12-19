El govern de Manresa respon a Junts que el relleu generacional al comerç ja ho cobreix Reempresa

"El relleu generacional en els comerços -i les empreses- ja es treballa des de 2012 en el programa Reempresa de l'Ajuntament", va replicar el regidor d'Acció Comunitària i Ocupació, Lluís Vidal Sixto, a la moció que presentava Junts per crear un Pla Específic de Promoció del Relleu Generacional del Comerç i els Oficis Artesans. "No crearem un altre pla per a unes accions que ja fem des de ProManresa", va sentenciar.
Junts presentava al ple d'aquest dijous una proposició per fer front a la pèrdua de comerç de proximitat i d'artesans i a la manca de continuïtat de negocis històrics amb la creació d'un registre de comerços en perill de desaparició i unes polítiques d'acompanyament i assessorament tant per als botiguers que es volen jubilar com per a persones interessades en continuar l'activitat. "Això ja ho fem", va assenyalar el regidor Sixto, que a més va afegir que Manresa "és el tercer municipi de Catalunya en casos d'èxit del programa Reempresa, només per darrere de Barcelona i Sabadell".
Aquesta situació va comportar que el govern i el principal partit de l'oposició es recriminessin falta de diàleg. La regidora de Junts, Mònica de Llorens, que havia defensat la moció, va respondre a Sixto que "si això és així, hi ha un problema de comunicació amb els comerços". També va retreure al govern que no els haguessin contactar "per transaccionar la moció", fet que va comportar la resposta de la portaveu Mariona Homs: "Mai no ens hem negat a respondre'ls, però són vostès els que proposen i, per tant, els que han de buscar consensos".
Esmenes de Fem Manresa
Entremig, Fem Manresa havia presentat esmenes al text original de la moció. Proposaven eliminar la referència a la jornada laboral de 37 hores i mitja "com un motiu de la crisi dels comerços" i afegir-hi l'encariment dels preus de lloguer. També proposaven emmirallar-se amb el programa De mà en mà de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona. Les intencions de proposants i esmenadors, però, no tenia recorregut: el govern ja havia expressat la seva voluntat de votar-hi en contra.
Vox torna a crear tensió
Als retrets entre govern i Junts s'hi va afegir la tensió entre la regidora de Vox i la bancada de Fem Manresa, quan Inmaculada Cervilla va relacionar la falta de relleu generacional amb l'augment de comerços "regentats per extracomunitaris", que va comportar els retrets dels anticapitalistes. "Què tenen a veure les seves merdes racistes amb el debat que tenim aquí?", es va preguntar de forma retòrica Gemma Boix. Com gairebé sempre, la discussió va continuar fora de micròfon.
Un pla per garantir la continuïtat del comerç de proximitat
La moció de Junts defensava la necessitat d'actuar amb previsió davant la pèrdua sostinguda de comerços i oficis tradicionals a Manresa. Segons els darrers Mapes de Comerç dels anys 2023 i 2024, la ciutat acumula una xifra elevada de locals buits, especialment al Centre Històric. Tot i que alguns eixos comercials mantenen una activitat notable, altres zones amb una llarga tradició comercial continuen perdent activitat de manera progressiva.
A aquest context, continuaven defensant, s'hi afegeixen factors que dificulten la continuïtat dels negocis, "com la pressió administrativa, els canvis en els hàbits de consum, la competència de les grans superfícies i del comerç electrònic, així com problemes locals d'accessibilitat i aparcament". En aquest escenari, Junts recordava el tancament recent de negocis emblemàtics de la ciutat, com Ferrer i Mora, Mobles Pujol o la Perfumeria Regina, que han abaixat la persiana per manca de relleu generacional.
Les mesures que plantejava Junts
La moció proposava l'elaboració d'un cens de negocis en risc de tancament per jubilació en un termini de dos mesos. A partir d'aquesta diagnosi, Junts plantejava la creació d'un programa d'assessorament i acompanyament tant per als comerciants que volen traspassar el negoci com per als possibles reemprenedors, amb l'objectiu de facilitar els processos de relleu i garantir la continuïtat de l'activitat.
El pla també preveïa un suport específic als oficis artesans, amb campanyes de visibilització, accions formatives i línies d'ajuts per a nous emprenedors. Junts defensava que aquest treball s'havia de fer de manera coordinada amb la Cambra de Comerç, la UBIC, els gremis professionals i les associacions de comerciants i veïns, i fixava un termini màxim d'un any per posar el pla en funcionament.
Els vots en contra del govern, tant a la moció com a les esmenes, van tombar la proposta juntaire.