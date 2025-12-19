L'alcalde de Manresa talla a Vox arran de no haver condemnat dos feminicidis: «Lliçons, les justes»

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha tornat a viure un nou enfrontament entre Inmaculada Cervilla, la regidora de Vox, i l'alcalde, Marc Aloy, o amb altres regidors de la corporació. Va ser al final del ple en el torn de precs. L'ultra va demanar la paraula per fer una intervenció clarament destinada a alimentar les xarxes socials del partit d'extrema dreta, amb enregistrament de vídeo inclòs des del públic per part d'un militant habitual en les darreres sessions plenàries.
Cervilla va iniciar una llarga dissertació per exposar l'augment d'agressions sexuals amb penetració a Manresa tot relacionant-lo amb "l'interès" que tenen els partits de "portar gent de fora" a la ciutat. Com que la intervenció s'allargava i no semblava que la regidora arribés a cap lloc concret, l'alcalde la va interrompre per demanar-li que concretés i formulés el prec, que aquell no era el punt per fer un discurs polític. Com en altres ocasions, la regidora va dir que ara la faria, però va continuar dient que els partits no tenen cap interès en mostrar aquesta informació i que "les dones no poden anar pel carrer a Manresa".
En aquest punt concret, l'alcalde ja la va aturar definitivament i li va treure l'ús de la paraula, tot retraient-li que "en el passat ple de novembre, vàrem guardar un minut de silenci per dos feminicidis i vostè es va aixecar de la cadira i va marxar en una acció vergonyosa". "O sigui, que lliçons de moral, les justes", va concloure.
El murmuri de la regidora i dels regidors de Fem Manresa -que té just al davant- va continuar ja amb els micros tancats, mentre que Aloy donava la paraula al següent prec.