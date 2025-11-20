La regidora de Vox abandona el ple de Manresa per no fer el minut de silenci contra els darrers feminicidis

L'Ajuntament de Manresa ha celebrat aquest dijous el ple municipal del mes, una sessió que ha començat amb una intervenció especial de l'alcalde Marc Aloy per recordar dues efemèrides i fets d'actualitat que han marcat les últimes hores: els 50 anys de la mort del dictador Francisco Franco, commemorats aquest 20 de novembre de 2025, i els dos feminicidis succeïts recentment a Catalunya.
Durant la seva intervenció, Aloy ha reivindicat que el ple és "una expressió de la democràcia" i ha recordat que Franco "va acabar amb els drets i les llibertats, amb una república democràtica per la força de les armes", citant la repressió, els judicis sumaríssims, les execucions i la persecució de la llengua i la cultura catalana. També ha advertit que "el franquisme no ha mort", i ha apel·lat a seguir fent pedagogia i mantenir els programes de recuperació de la memòria històrica.
L'alcalde ha volgut recordar igualment les dues dones assassinades a l'Hospitalet de Llobregat i a Barcelona, crims masclistes que han sacsejat el país en les darreres hores. Seguint la convocatòria de la Delegació del Govern, Aloy ha proposat guardar un minut de silenci al plenari.
La regidora de Vox abandona el ple abans del minut de silenci
El moment més tens de l'inici del ple s'ha produït just abans de començar l'homenatge a les víctimes. L'única regidora de Vox al consistori, Inmaculada Cervilla, ha abandonat la sala instants abans de l'inici del minut de silenci i no s'hi ha reincorporat fins que aquest ha finalitzat.
La resta de representants municipals han mantingut l'homenatge dempeus, en silenci, tal com s'havia convocat arreu del país.
Un discurs centrat en la democràcia, la memòria i la lluita contra la violència masclista
En el seu discurs inicial, Aloy ha repassat "els centenars de milers de persones que van patir el franquisme", incloent-hi persones de Manresa, i ha lamentat que -citant dades d'una enquesta recent- un percentatge significatiu de població, especialment jove, veuria amb bons ulls una dictadura. "Hem de seguir explicant-nos, lluitant i fent pedagogia", ha insistit.
A continuació, ha volgut deixar constància de la gravetat dels feminicidis recents, recordant la veïna de l'Hospitalet assassinada pel seu fill i la veïna de Barcelona assassinada per la seva parella. El minut de silenci ha estat, segons Aloy, una manera de mostrar "compromís i respecte" envers les víctimes.
Un ple que comença amb reivindicacions i tensió política
El ple ha arrencat així amb una càrrega simbòlica important: la reivindicació de la memòria democràtica, la condemna explícita de la violència masclista i la imatge de la representant de Vox apartant-se del minut de silenci, tot i que no ha quedat massa clar si era per les paraules del batlle sobre Franco o per l'homenatge a les dues dones assassinades.