Manresa presenta un pressupost 2026 amb una forta caiguda d'inversions per la fi dels Next Generation

L'Ajuntament de Manresa ha donat a conèixer la proposta de pressupost municipal per al 2026, un document que arriba marcat per dues tendències clarament diferenciades: d'una banda, un increment de la despesa corrent, especialment en aquelles àrees que el govern considera estratègiques per al futur de la ciutat, i de l'altra, una reducció significativa de les inversions, després d'un exercici 2025 que ha estat excepcionalment alt en aquest capítol. La proposta, que es debatrà i votarà en el ple municipal d'aquest dijous, s'ha presentat aquest dimarts en una compareixença encapçalada per l'alcalde, Marc Aloy, i pel regidor d'Hisenda, Pere Massegú, acompanyats dels tinents d'alcalde Anjo Valentí, Mariona Homs i Joan Vila.
El pressupost global decreix un 5,8% respecte del 2025, un fet que el govern municipal ja havia avançat com a previsible, atès que el pressupost d'aquest any havia marcat un màxim històric d'inversió gràcies a la mobilització de fons extraordinaris provinents, en gran part, dels programes europeus Next Generation i de diverses subvencions vinculades a grans projectes com el Pont Nou II, el carrer Guimerà i la primera part del projecte de façanes i cobertes de la Fàbrica Nova.
Aquest 2026, per contra, l'Ajuntament encara no pot incorporar al pressupost inicial les subvencions sol·licitades per continuar projectes clau com el pavelló del Nou Congost, el Pla de Barris o les següents fases de la Fàbrica Nova, que sumen prop de 40 milions d'euros. Això fa que les inversions registrin una disminució notable del 43,6% en el document que ara es porta a votació. Tant l'alcalde com el regidor d'Hisenda han destacat, però, que és molt probable que el volum d'inversions creixi al llarg de l'any en funció de l'arribada d'aquests ajuts i subvencions, com és habitual en exercicis de transició entre grans projectes.
Més despesa per mantenir i millorar els serveis essencials
Tot i aquesta reducció en les inversions, el pressupost corrent creix un 4,1%, reflectint -segons Aloy- “la voluntat del govern de reforçar aquells serveis que tenen un impacte directe en la qualitat de vida dels manresans”. En aquest sentit, el govern municipal ha articulat el pressupost a partir dels cinc eixos del Pla d'Actuació Municipal (PAM): Prosperitat, Qualitat de Vida, Sostenibilitat, Cohesió Social i Bon Govern.
Pel que fa al primer eix, prosperitat, s'hi integren projectes estructurals com el desplegament progressiu de la Fàbrica Nova, que continua avançant en els treballs d'adequació i consolidació; el desenvolupament dels polígons d'activitat econòmica, en especial el Pont Nou II i el Parc Tecnològic, i les actuacions al carrer Guimerà, una de les principals operacions urbanístiques del mandat en clau de dinamització comercial i millora d'accessibilitat.
El govern també ha indicat que dins aquest eix es reforça el pressupost destinat a la promoció econòmica i, en especial, al comerç, que rebrà una atenció prioritària a través de programes de dinamització, acompanyament de projectes empresarials i accions encarades a revitalitzar els carrers amb major activitat.
Esports, Seguretat, Neteja i Habitatge: els grans creixements
El segon eix del PAM, qualitat de vida, és un dels que registra un increment més marcat. El pressupost d'esports puja fins als 5,5 milions d'euros, un 25,7% més que l'any passat. L'objectiu és millorar instal·lacions, reforçar els equips de consergeria, donar suport a les entitats i continuar la transició cap a equipaments més eficients energèticament.
En seguretat, el pressupost puja a 9,1 milions d'euros, un increment de l'11,73%. Aquesta dotació permetrà consolidar el cos d'agents, renovar parcialment el parc mòbil i ampliar el sistema de videovigilància amb noves càmeres distribuïdes en punts sensibles de la ciutat.
La neteja viària és un altre dels punts destacats: 5 milions d'euros, un 13,06% més que el 2025, per desplegar el nou contracte i reforçar els serveis de manteniment quotidià. El govern ha remarcat que es tracta d'un dels contractes més voluminosos i més rellevants per al dia a dia de la ciutadania.
En cultura, el pressupost creix lleugerament fins als 6,1 milions d'euros, però destaca el reforç de la programació estable i la millora de les grans celebracions: Festa Major, Nadal i Cavalcada de Reis.
En matèria d'habitatge, el govern preveu una dotació de 4,37 milions d'euros, destinada a ampliar el parc d'habitatge social a través de compra i rehabilitació d'immobles, així com a preparar terrenys per a futures promocions.
Sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic
El tercer eix, sostenibilitat, concentra bona part de les actuacions relacionades amb la mobilitat, els residus, l'espai públic i l'acció climàtica.
La partida de mobilitat i transport urbà ascendeix a 4,5 milions d'euros, un increment de gairebé el 10%. Aquesta dotació permetrà ampliar el servei de bus urbà, impulsar una prova pilot d'un microbús per accedir al Centre Històric i incorporar quatre nous vehicles elèctrics -tres per renovar part de la flota i un per augmentar les línies actuals.
En residus, el pressupost és pràcticament idèntic al de l'any passat -9,5 milions d'euros-, però inclou la consolidació del nou model de recollida, la creació d'una nova ordenança i la revisió de la taxa perquè incorpori el criteri de pagament per generació.
En espai públic, sí que es registra un increment molt destacat: un 45,7% més que el 2025, fins a un total de 3,7 milions. Aquesta quantitat es dedicarà íntegrament al manteniment, renovació i millora de voreres, carrers i places, responent a una de les demandes més recurrents de la ciutadania.
Pel que fa a acció climàtica, el pressupost arriba als 2,6 milions d'euros, un 3,58% més, que es destinaran al nou contracte de manteniment del verd públic, a l'ampliació del pla de plantació d'arbres i a diverses actuacions vinculades a l'Anella Verda.
Cohesió social i atenció a la ciutadania
El quart eix del PAM, cohesió social, engloba les polítiques de llengua, barris, acció comunitària, infància, joventut, feminismes i persones grans. Aquí també es veu un augment pressupostari generalitzat.
Destaca especialment el reforç de la política lingüística, que passa a tenir una partida de 180.000 euros, un 20,9% més, per continuar desplegant el pla de suport al català.
En barris i acció comunitària, el govern preveu 780.000 euros per ampliar projectes i programes i, entre altres mesures, per estendre els horaris de les biblioteques veïnals.
L'àmbit d'infància, joventut i feminismes creix fins a 1,7 milions d'euros, un 17,82% més que el 2025. Aquesta partida està destinada a desplegar el Pla Local de Joventut, el Pla d'Igualtat i a reforçar activitats vinculades a les festes nadalenques.
Per últim, en persones grans, la partida arriba als 2,6 milions, un increment de prop del 21%. Amb aquests recursos, el govern preveu ampliar les hores d'atenció domiciliària, continuar desplegant el Pla de les Persones Grans i impulsar projectes nous com els dinars acompanyats.
Un pressupost equilibrat i amb previsió de creixement
El regidor d'Hisenda, Pere Massegú, ha assegurat que el pressupost és “equilibrat i rigorós”, amb una previsió d'ingressos sòlida i una distribució de la despesa ajustada als objectius estratègics del govern.
Pel que fa als ingressos, provenen de:
- 46,8 M€ d'impostos directes
- 4,5 M€ d'impostos indirectes
- 25,2 M€ de taxes i preus públics
- 37,1 M€ de transferències corrents
- 1,2 M€ de transferències de capital
- 11,1 M€ de préstecs
- 1,3 M€ d'ingressos patrimonials
Els tributs municipals representen el 60% del total d'ingressos no financers.
Quant a les despeses:
- 47,1 M€ en personal
- 46,8 M€ en béns i serveis
- 15,6 M€ en inversions
- 10,4 M€ en transferències corrents
- 7,4 M€ en altres despeses
El regidor ha destacat que la despesa de personal es manté estable entorn del 42% de la despesa corrent, i que les despeses financeres baixen d'1,5 M€ a 1 M€, gràcies a l'amortització de 7 M€ de deute amb el superàvit del 2024.
Un any de transició abans de nous projectes
L'alcalde ha conclòs que el pressupost del 2026 "és un pressupost de transició" que consolida serveis i prepara la ciutat per afrontar nous projectes, pendent de l'arribada de grans subvencions que permetran reprendre amb força diverses actuacions estratègiques.