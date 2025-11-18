«Mamma Mia!» omplirà el Kursaal de Manresa amb set funcions exhaurides fins diumenge

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà des d'aquest dijous i fins diumenge set funcions de Mamma Mia!, un dels musicals més esperats de la temporada i que ja fa mesos que té totes les entrades exhaurides. El muntatge arriba a Manresa en el marc d'una gira estatal i compta amb la participació de la manresana Gina Gonfaus en el paper de Sophie.
Un dels plats forts de la temporada al teatre manresà
La sala gran del Kursaal es prepara per a una de les cites més destacades de l'any: Mamma Mia, el musical, que s'hi podrà veure en set funcions des d'aquest dijous i fins diumenge. L'expectació ha estat màxima i totes les entrades estan exhaurides des de fa mesos, fet que confirma l'embranzida d'un espectacle que acumula més de 1.000 representacions a Madrid i ha captivat més de 800.000 espectadors.
El muntatge, produït per ATG Entertainment -la mateixa companyia que els darrers anys ha portat al Kursaal títols com Priscilla, reina del desierto, Grease i Chicago- forma part d'una extensa gira que entre aquest any i el vinent farà parada a ciutats com Torrevieja, Córdoba, Sevilla, Valladolid, Salamanca, Alacant, Múrcia, Gijón, València, Sant Sebastià o La Corunya.
Presència manresana en un repartiment de luxe
Entre els intèrprets destaca la participació de la manresana Gina Gonfaus, que dona vida a Sophie. L'actriu ja havia trepitjat el Kursaal en altres ocasions: va interpretar el paper de Júlia a El meu primer Nadal al Kursaal, producció del Servei Educatiu, i va formar part del cor d'escena en diverses edicions del projecte Fem Òpera!.
Gonfaus és també una de les impulsores de La Nit de Musikaals, l'espectacle protagonitzat per joves talents de la Catalunya Central que el teatre acull cada any i que s'ha convertit en un punt de trobada per a noves veus del món del musical.
Un èxit global que continua creixent
Mamma Mia, el musical es basa en 23 dels grans èxits d'ABBA, entre els quals hi ha Dancing Queen, Gimme Gimme Gimme, Chiquitita o The Winner Takes It All. La història, que homenatja la relació entre mares i filles, l'amor i l'amistat, és una comèdia musical pensada per a tots els públics i que ja ha seduït més de 65 milions d'espectadors arreu del món.
El muntatge ha estat reconegut amb el premi a la Millor Coreografia dels Premis Teatre Musical, i destaca per una posada en escena vibrant i una energia contagiosa que ha convertit aquesta producció en un dels grans fenòmens del teatre musical contemporani.
Horaris de les funcions al Kursaal
Les set funcions programades es repartiran de la següent manera:
- Dijous a les 20 h
- Divendres i dissabte a les 16.30 h i a les 20.30 h
- Diumenge a les 12 h i a les 16.30 h
Amb totes les entrades venudes, el Kursaal es prepara per a un cap de setmana d'autèntica febre ABBA i un nou èxit de públic en una temporada marcada pels grans musicals.