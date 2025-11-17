Manresa commemora els 50 anys de la mort de Franco amb una conferència sobre la persistència del franquisme

L'Espai Plana de l'Om de Manresa acollirà aquest dimecres la conferència 20 N. La fi del dictador i la pervivència del franquisme sociològic, a càrrec del catedràtic Antoni Segura i Mas. L'acte forma part del programa dels 50 anys de la lluita per la recuperació dels drets i les llibertats a Manresa i inclourà la presentació de la campanya Justícia antifranquista.
Una conferència per revisar els darrers dies de la dictadura
Aquest dimecres 19 de novembre, a les 7 de la tarda, l'Espai Plana de l'Om serà l'escenari de la conferència 20 N. La fi del dictador i la pervivència del franquisme sociològic, coincidint amb el cinquantè aniversari de la mort del dictador. La ponència anirà a càrrec d'Antoni Segura i Mas, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.
L'acte forma part de la programació commemorativa dels 50 anys de la lluita per la recuperació dels drets i les llibertats a Manresa, impulsada per l'Associació Viure i Conviure i l'Ajuntament.
Segura analitzarà la continuïtat del franquisme sociològic
Segura abordarà el moment final de la dictadura i la persistència del franquisme sociològic fins avui, en un context marcat pel repunt de l'extrema dreta. El catedràtic, especialista en conflictes i en l'estudi de la dictadura franquista i la transició, ha ocupat càrrecs destacats com la presidència del patronat del CIDOB i la codirecció del CEHI.
Abans de la conferència, Andrea Carrera Brugués, coordinadora de la línia de Dret a la Memòria d'Irídia, presentarà la campanya Justícia antifranquista, que reclama investigar les tortures comeses durant el franquisme a l'Estat espanyol.
Activitats complementàries del programa
La commemoració dels 50 anys inclou diverses activitats culturals i divulgatives. El dissabte 22 de novembre, a les 7 de la tarda, el Teatre Conservatori acollirà el concert No passaran! Feixisme, ni ara ni mai, amb el Commoners Choir i el Cor InCORdis, en un acte organitzat per Manresana d'Equipaments Escènics, El Galliner i l'Ajuntament. Les entrades, que estan pràcticament esgotades, es poden comprar en línia.
El 10 de desembre, el Col·legi d'Advocats de Manresa celebrarà la jornada Exercir l'advocacia en la dictadura: on quedava la nostra llibertat i independència?, oberta al públic, a la seva sala d'actes. Cal inscripció prèvia per correu electrònic.
Pel que fa a les exposicions, Vencedors i vençuts es pot visitar a la Biblioteca del Casino fins al 27 de novembre, mentre que Paco Candel i els altres és accessible a la Biblioteca Ateneu Les Bases fins al 28 de novembre. Totes dues són produïdes pel Memorial Democràtic.
Un programa construït col·lectivament
El programa commemoratiu s'ha elaborat de manera coral amb diverses entitats de la ciutat, combinant esforços i mirades per preservar la memòria històrica i difondre-la amb l'objectiu de construir una societat més democràtica, lliure i solidària.