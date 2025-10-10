Manresa revisa la repressió i la resistència durant el franquisme amb una exposició a la Plana de l'Om

L'Espai Plana de l'Om acollirà, a partir del 13 d'octubre a les 7 de la tarda, la inauguració de l'exposició Franquisme a Manresa (1939-1975): resistència i repressió, una mostra que proposa un recorregut històric per les diverses formes de supervivència, lluita i repressió durant la dictadura franquista. Organitzada per Foment de la Memòria Popular i Comissions Obreres del Bages-Berguedà, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Josep Irla, l'exposició es podrà visitar fins al 2 de novembre.
Tres àmbits per entendre mig segle de franquisme
L'exposició s'estructura en tres apartats temàtics que permeten contextualitzar el període de 1939 a 1975, des del final de la Guerra Civil fins a la mort del dictador.
El primer espai, Supervivents i resistents (1939-1959), aborda els anys més durs de la postguerra, quan la població manresana va haver de sobreviure a la repressió política, la misèria econòmica i la censura. El recorregut repassa les estratègies de resistència popular, la reorganització clandestina dels moviments obrers i polítics, i la preservació de la cultura catalana en un context d'ofec ideològic.
El segon àmbit, Manresa 1975. L'any de la mort del dictador, fa un salt de dues dècades per mostrar com era la ciutat i el país fa mig segle, en un moment clau de transició i d'esperança per a molts sectors democràtics. La mostra recull imatges i testimonis d'aquell any, amb un enfocament que combina la mirada històrica i la memòria col·lectiva.
El tercer apartat, La repressió franquista a Manresa. Les detencions d'octubre de 1975, se centra en la duresa de la persecució contra els militants antifranquistes que van patir empresonament i tortures a les acaballes del règim. Aquest episodi, poc conegut fora de la ciutat, és un dels moments més foscos del final del franquisme al Bages.
Documents, imatges i objectes originals
A més dels plafons explicatius amb textos i fotografies històriques, l'exposició incorpora vitrines amb documents originals, publicacions clandestines i objectes simbòlics d'aquelles dècades. L'objectiu, segons els organitzadors, és apropar la història des de la proximitat humana i dignificar la memòria de les persones que van resistir o van patir la repressió.
L'entitat Foment de la Memòria Popular destaca que aquesta mostra vol ser una eina pedagògica i de consciència crítica per a les noves generacions. "Recuperar la memòria històrica és essencial per entendre el present i evitar la repetició dels errors del passat", assenyalen.
Una proposta amb suport institucional
La iniciativa compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de la Fundació Josep Irla, i s'inscriu en les activitats commemoratives del cinquantè aniversari de la mort de Franco. L'exposició, que es podrà visitar fins al 2 de novembre, reforça el compromís de la ciutat amb la recuperació de la memòria democràtica i amb el reconeixement de totes les víctimes de la dictadura.