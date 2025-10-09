El Certamen Nacional de Pubillatge 2025 se celebrarà a Monistrol i a l'Abadia de Montserrat

Monistrol de Montserrat i l'Abadia de Montserrat seran, els dies 22 i 23 de novembre, l'escenari del Certamen Nacional de Pubillatge 2025. El municipi bagenc acollirà per primera vegada la proclamació nacional dels nous pubilla i hereu de Catalunya, coincidint amb els actes del Mil·lenari de Montserrat. L'esdeveniment, organitzat pel Foment del Pubillatge Català i l'Ajuntament de Monistrol, posarà en valor la tradició i el compromís amb la identitat catalana.
Monistrol de Montserrat, capital del pubillatge català
Després de l'edició de l'any passat a Rosselló (Segrià), Monistrol de Montserrat pren el relleu com a seu del Certamen Nacional de Pubillatge, el més important del calendari d'aquesta tradició. L'alcaldessa del municipi, Núria Carreras Povill, ha expressat el seu agraïment per la confiança i ha destacat que l'esdeveniment "posa en valor la nostra comarca i el nostre municipi", tot recordant que Monistrol és un exemple de localitat que ha recuperat recentment el pubillatge.
És la primera vegada que un municipi del Bages acull aquest certamen nacional, que enguany tindrà un valor simbòlic especial per celebrar-se també dins dels actes del Mil·lenari de Montserrat.
Un cap de setmana ple d'activitats
El certamen es desenvoluparà al llarg del cap de setmana del 22 i 23 de novembre. Dissabte 22, al nucli de Monistrol, es viurà una jornada intensa. Durant el matí, les candidates i candidats a pubilla i hereu de Catalunya 2025 participaran en proves escrites i orals a l'Escola Sant Pere. A la tarda, la plaça de la Font Gran acollirà un acte institucional i cultural amb lectura de pregó, inauguració d'una majòlica commemorativa i actuacions d'entitats locals.
El vespre culminarà amb el sopar de comiat dels representants sortints al Pavelló Municipal Pau Ribas, en un ambient festiu i de germanor.
La proclamació, al cor espiritual de Catalunya
El moment culminant del cap de setmana arribarà diumenge 23 de novembre, a 1/4 d'1 del migdia, amb la proclamació dels nous representants nacionals del pubillatge català. L'acte tindrà lloc a la plaça de Santa Maria de l'Abadia de Montserrat, en un escenari d'alt simbolisme que unirà la tradició popular amb un dels espais més emblemàtics del país.
Aquesta col·laboració amb la comunitat benedictina s'emmarca dins la commemoració del Mil·lenari de Montserrat, que vol obrir el santuari a tota la societat i reforçar els vincles entre espiritualitat, cultura i tradició.
Un certamen compromès amb la sostenibilitat
Segons ha explicat Arnau Akhtar, president del Foment del Pubillatge Català, aquesta edició aposta per la mobilitat sostenible. Els desplaçaments entre Monistrol i l'Abadia es faran principalment amb el cremallera de Montserrat, facilitant l'accés dels participants i del públic amb preus assequibles i reduint l'impacte ambiental.
"És una manera de viure la festa d'una forma respectuosa amb el medi ambient i coherent amb els valors del país", ha subratllat Akhtar.
El pubillatge, una tradició viva que connecta amb el país
El Certamen Nacional de Pubillatge és el punt culminant d'un moviment cultural que combina joventut, identitat i compromís amb la llengua i la cultura catalanes. Durant l'acte, s'escolliran els nous pubilla i hereu de Catalunya, així com els representants de les quatre demarcacions, i es farà l'acomiadament dels deu representants nacionals actuals.
La celebració al cor de Montserrat vol reforçar aquesta connexió entre tradició i país, unint el pubillatge amb un espai carregat d'història i espiritualitat. Com recorden els organitzadors, el pubillatge visita anualment l'Abadia pels volts de febrer o març, però enguany aquesta trobada adquireix una dimensió excepcional: formar part del Mil·lenari de Montserrat.