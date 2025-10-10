Sant Fruitós de Bages celebra les Jornades Europees de Patrimoni amb visites i activitats

Sant Fruitós de Bages se suma aquest dissabte a les Jornades Europees de Patrimoni (JEP) amb un ampli programa d'activitats gratuïtes per descobrir i gaudir del patrimoni local. L'Ajuntament, amb la col·laboració del Col·lectiu de Recerca Històrica, ha preparat una jornada que combina visites guiades, cultura popular, gastronomia i música.
Visites temàtiques a Sant Benet de Bages
El programa començarà al matí amb dues visites temàtiques gratuïtes a Sant Benet de Bages, dedicades al patrimoni arquitectònic, eix central de l'edició 2025 de les JEP.
Els participants podran escollir entre la visita medieval (a les 10.30 h) i l'experiència modernista (a les 12.30 h). Les dues propostes permetran conèixer de prop el llegat històric i artístic del conjunt monàstic. Les places són limitades i cal inscripció prèvia a través dels formularis disponibles en línia.
Xerrada i sopar popular al vespre
A partir de les 7 de la tarda, el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi acollirà la xerrada Les herbes aromàtiques i les aromes del vi, a càrrec de Maria Estruch i Feliu Camprubí, que exploraran la relació entre la natura i els sentits en l'elaboració del vi.
Tot seguit, a les 8 del vespre, la plaça de l'Església serà l'escenari del sopar popular d'aniversari del Col·lectiu de Recerca Històrica, amb un menú tradicional que inclou escudella i carn d'olla, torrada amb escalivada i anxoves, i postres. Els tiquets es poden comprar anticipadament per 9 euros a la botiga Joanan33@2.0 o bé el mateix dia per 10 euros.
Música i tradició per tancar la jornada
La celebració clourà amb el concert d'havaneres del grup De Gairó, a partir de dos quarts de deu del vespre, també a la plaça de l'Església. Els assistents podran gaudir d'un repertori de cançons marineres i populars, acompanyades del tradicional rom cremat.
Un esdeveniment europeu amb vocació local
Les Jornades Europees de Patrimoni són una iniciativa del Consell d'Europa i la Comissió Europea, que se celebra a Catalunya ininterrompudament des del 1991. Considerada l'activitat participativa més important d'Europa en relació amb el patrimoni cultural, té com a objectiu acostar el patrimoni a la ciutadania i fomentar-ne la preservació.